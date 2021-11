Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft maandag op de VN-klimaatconferentie COP26 de Vlaamse Blue Deal gepresenteerd als een voorbeeld van hoe regio's klimaatbestendiger kunnen worden en zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering.

Demir sprak er - digitaal wegens een coronabesmetting op haar kabinet - als ondervoorzitter van Regions4, een coalitie die 41 regionale regeringen uit 21 verschillende landen samenbrengt op het vlak van klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

In een panelgesprek kwamen meerdere regio's aan bod om het te hebben over hoe ze de klimaatverandering het hoofd proberen te bieden. Ook Vlaanderen kwam daarbij aan bod, bij monde van bevoegd minister Demir. De Vlaamse minister van Omgeving presenteerde er de Blue Deal, waarmee Vlaanderen het watertekort in de toekomst het hoofd wil bieden.

Demir onderstreepte dat Vlaanderen kampt met te veel verharding, waardoor het regenwater te snel afgeleid wordt via de rivieren naar de zee. Daarom is Vlaanderen zeer kwetsbaar voor droogte en watertekort, aldus de minister.

De Blue Deal moet Vlaanderen toelaten om het regenwater beter op te vangen door onder meer in te zetten op het creëren van meer graslanden en een circulair watergebruik. Dat gaat gepaard met een investering van net geen half miljard euro, waarmee gemikt wordt op minstens 1.700 ha extra natte natuur.

'We moeten samenwerken met de natuur, niet elkaar tegenwerken', besloot Demir. Sinds de goedkeuring van het plan ging de spade al in de grond op 110 plaatsen in Vlaanderen.

