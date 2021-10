Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wil dat eigenaars van zonnepaneleninstallaties die blijven uitvallen als de zon te veel schijnt een vergoeding krijgen. Dat heeft de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van parlementslid Andries Gryffroy (N-VA).

Enkele dagen geleden raakte bekend dat netbeheerder Fluvius dit jaar al bijna 2.400 meldingen heeft gekregen van uitvallende zonnepanelen op het moment dat er veel zon was. Dat is 65 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Concreet gaat het om de omvormers van de panelen die uitvallen waardoor er file op het elektriciteitsnet ontstaat. Volgens minister van Energie Zuhal Demir zijn de technische problemen niet helemaal nieuw en zijn ze vooral een bewijs dat het net moet versterkt worden. Volgens de N-VA-minister is netbeheerder Fluvius intussen bezig op 18 werven en zijn er nog andere werven gepland.

Vaak kunnen de problemen snel opgelost worden met kleine ingrepen, maar soms zijn er grotere en meer complexe ingrepen nodig. Zonnepaneleneigenaars die lang moeten wachten op een oplossing, moeten daarvoor volgens minister Demir een vergoeding krijgen. 'Ik ga een voorstel opstellen zodat Fluvius die mogelijkheid krijgt'. Eerder drong de Vlaams ombudsman al aan op zo'n vergoeding voor de gedupeerden.

Vraagsteller Andries Gryffroy loopt niet echt warm voor zo'n vergoeding. Hij ziet dat als een 'laatste redmiddel' en spreekt van een 'symptoomvergoeding'. Hij vindt vooral dat het probleem moet aangepakt worden 'bij de bron' en dat is het elektriciteitsnet zelf.

