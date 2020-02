Het voornemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 85 procent terug te dringen, is een ambitie op maat van Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) woensdag, voor de bijeenkomst van het Overlegcomité dat zich buigt over de Belgische klimaatstrategie tegen 2050.

De ambitie tegen 2050 is een 'haalbare doelstelling', zei de minister woensdag in De Ochtend op Radio 1. Wallonië en Brussel mikken in hun plannen op koolstofneutraliteit tegen 2050 door 95 procent minder uitstoot van broeikasgassen. Maar volgens Demir is de Vlaamse ambitie er een op maat van Vlaanderen. 'Als we zeggen dat we veel meer gaan doen, dan moet een deel van de Vlamingen verhuizen en moeten we een deel industrie sluiten', luidt het.

In De Standaard noemt Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen) het onaanvaardbaar dat België door een 'Vlaamse boycot' naast een deel van de Europese klimaatsteun grijpt. Volgens het huidige voorstel van meerjarenbegroting krijgen lidstaten die zich niet hebben verbonden tot klimaatneutraliteit tegen 2050, maar de helft van hun geld uit het Europees fonds dat de gevolgen van de klimaattransitie moet verzachten. In plaats van 68 miljoen euro zou België slechts 34 miljoen euro krijgen. Daar dreigt vooral Wallonië de gevolgen van te moeten dragen.

'Minister Demir ondermijnt nu zelfs de middelen die België zouden toekomen omdat ze zelf geen klimaatneutraliteit wil opnemen', laakt Van der Straeten. 'België kan zijn voordeel doen met de klimaattransitie. Maar dan moeten we net meer samenwerken, in plaats van elkaar stokken in de wielen te steken'.

'We moeten niet overdrijven', reageert Demir. 'Wallonië kan 95 procent vooropstellen omdat het niet zo dichtbevolkt is en minder industrie telt'. Ze gelooft dat het niet zo'n vaart zal lopen en dat er nog een oplossing kan komen bij Europa. 'Ik zou perfect kunnen inschrijven dat ik voor 100 procent reductie ga. Tegen dan zit ik hier toch niet meer. Maar je moet je verantwoordelijkheid nemen en doelstellingen kiezen die realistisch zijn'.

