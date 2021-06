Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is er een gesprek met het Amerikaanse bedrijf 3M gepland. Dat bedrijf wordt verantwoordelijk geacht voor de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving.

De N-VA-minister wil wél eerst de resultaten van de lopende metingen afwachten om zo een duidelijker zicht te krijgen op de mogelijke omvang van de vervuiling en saneringskosten. Dat heeft de minister in het Vlaams Parlement gezegd in antwoord op vragen van Bart Claes (Vlaams Belang) en Mieke Schauvliege (Groen).

'Ik ben nog niet klaar met 3M', zo zei minister Demir afgelopen weekend op VTM. Maar er zijn specialisten die zich afvragen in hoeverre Vlaanderen 3M effectief kan dwingen op te draaien voor de saneringskosten. 'De Vlaamse regering heeft nooit harde normen durven vastleggen. Hoe kan u de vervuiler dwingen om te betalen als er geen harde normen zijn?', vroeg Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

Eerst resultaten afwachten

Volgens minister Demir zijn er intussen een aantal contacten geweest met 3M, maar is het de bedoeling om binnenkort ook echt in gesprek te gaan. Maar eerst wil de N-VA-minister de resultaten van de lopende bodem- en grondwatermetingen afwachten. Die resultaten moeten er 'in de komende weken' zijn en moeten duidelijk maken hoe groot de vervuiling precies is en wat het zal kosten om alle vervuiling te saneren. Met die gegevens in de hand wil Demir verder in gesprek gaan met 3M .

Welke juridische piste de Vlaamse regering precies zal bewandelen, ligt nog niet vast. Maar minister Demir wil alvast ook laten nagaan hoe lang 3M al op de hoogte was van de schadelijke effecten van PFOS. Er zijn berichten dat het bedrijf al decennia op de hoogte was van die effecten. 'Als dat klopt, dan is dat ook in strijd met de milieuschadewetgeving', aldus Demir.

