Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir doet een opvallend oproep aan de kustburgemeesters.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) doet aan het begin van de paasvakantieeen opmerkelijke oproepaan de kustburgemeesters. 'Geef de tweedeverblijvers een waardebon voor de lokale economie. Dat kande toeristische relance vooruit helpen.'

Demir is bezorgd om de toeristische sector, zegt ze. 'Ik vrees dat toerisme de laatste sector zal zijn die kan heropstarten. De paasvakantie, traditioneel een topseizoen, valt sowieso in het water. Dat is een kleine ramp. Volgens een inschatting van Toerisme Vlaanderen zou de coronacrisis zorgen voor een omzetverlies van maar liefst anderhalf miljard euro per maand. Dat kan nog verder oplopen. De kans bestaat dat het internationaal toerisme dit jaar niet meer op gang komt. Daarom doe ik deze oproep aan de kustburgemeesters. De tweedeverblijvers zullen de eerste toeristen zijn na de crisis. We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie. Dat kan de toeristische relance vooruit helpen.'

Twee vliegen in een klap

De tweedeverblijvers lagen de voorbije weken onder vuur. Bart Tommelein (Open VLD), de burgemeester van Oostende, hekelde de vele vragen van tweedeverblijvers voor een belastingverlaging. Ongepast in deze moeilijke tijden, meent Tommelein, en hij staat niet alleen met die bedenking.

Dat minister Demir nu in de bres springt voor de tweedeverblijvers, lijkt dan ook verrassend. 'Ik heb verschillende burgemeesters gesproken', stelt zij. 'Ik begrijp dat zij momenteel niet kunnen toelaten dat tweedeverblijvers langskomen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met ziekenhuiscapaciteit in de regio. Ik ga de lokale besturen ook geen belastingadvies geven. Zij beslissen autonoom. Maar ik wil wel deze oproep doen voor een kleine geste. Dat zouden twee vliegen in één klap zijn: de tweedeverblijvers krijgen een tegemoetkoming én de lokale middenstand wordt sneller op gang getrokken. Dat laatste is mijn grootste bezorgdheid, voor alle duidelijkheid.'

Kustburgemeesters niet opgezet

Steve Vandenberghe (SP.A), burgemeester van Bredene, reageert als door een wesp gestoken. 'Met die ene domme quote zet de minister al ons werk op de helling Ik ben bijzonder boos. Wij worden overrompeld met vragen van tweedeverblijvers, maar we hielden één lijn aan met alle kustburgemeesters. Ook de samenwerking met de gouverneur is uitstekend. Met die ene domme quote zet de minister al ons werk op de helling. Het is gewoon van de pot gerukt.'

De Bredense burgemeester benadrukt ook dat de gezondheid en de veiligheid van de mensen tijdens de crisis voorop moeten staan. 'Het kusttoerisme is voor mij ook belangrijk. Iedereen is met open armen welkom, eens de crisis voorbij is. Nu zijn dergelijke dwaze uitspraken niet aan de orde.'

Ook Bart Tommelein (Open VLD) vindt dat de gezondheid van de mensen momenteel centraal moet staan. 'We nemen nu dringende crisismaatregelen voor zieken, ouderen, werklozen en personeel', tweet de burgemeester van Oostende. De heropbouw van het kusttoerisme en de kusthoreca zal pas in een volgend stadium aan de orde zijn. 'Daar zal geld voor nodig zijn. Nu al individuele compensaties suggereren is niet wijs.'

Minister Demir benadrukt dan weer dat haar uitspraken misbegrepen werden. 'Als burgemeester Vandenberghe meent dat ik voor het einde van de crisis mensen naar zee wil lokken, moet hij het voorstel nog eens lezen. Hysterisch reageren en een voorstel voor de heropleving van de eigen toeristische sector 'dom' noemen is -laat ons zeggen- niet verstandig', klinkt het in een reactie.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) doet aan het begin van de paasvakantieeen opmerkelijke oproepaan de kustburgemeesters. 'Geef de tweedeverblijvers een waardebon voor de lokale economie. Dat kande toeristische relance vooruit helpen.'Demir is bezorgd om de toeristische sector, zegt ze. 'Ik vrees dat toerisme de laatste sector zal zijn die kan heropstarten. De paasvakantie, traditioneel een topseizoen, valt sowieso in het water. Dat is een kleine ramp. Volgens een inschatting van Toerisme Vlaanderen zou de coronacrisis zorgen voor een omzetverlies van maar liefst anderhalf miljard euro per maand. Dat kan nog verder oplopen. De kans bestaat dat het internationaal toerisme dit jaar niet meer op gang komt. Daarom doe ik deze oproep aan de kustburgemeesters. De tweedeverblijvers zullen de eerste toeristen zijn na de crisis. We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie. Dat kan de toeristische relance vooruit helpen.'Twee vliegen in een klap De tweedeverblijvers lagen de voorbije weken onder vuur. Bart Tommelein (Open VLD), de burgemeester van Oostende, hekelde de vele vragen van tweedeverblijvers voor een belastingverlaging. Ongepast in deze moeilijke tijden, meent Tommelein, en hij staat niet alleen met die bedenking. Dat minister Demir nu in de bres springt voor de tweedeverblijvers, lijkt dan ook verrassend. 'Ik heb verschillende burgemeesters gesproken', stelt zij. 'Ik begrijp dat zij momenteel niet kunnen toelaten dat tweedeverblijvers langskomen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met ziekenhuiscapaciteit in de regio. Ik ga de lokale besturen ook geen belastingadvies geven. Zij beslissen autonoom. Maar ik wil wel deze oproep doen voor een kleine geste. Dat zouden twee vliegen in één klap zijn: de tweedeverblijvers krijgen een tegemoetkoming én de lokale middenstand wordt sneller op gang getrokken. Dat laatste is mijn grootste bezorgdheid, voor alle duidelijkheid.'Kustburgemeesters niet opgezet Steve Vandenberghe (SP.A), burgemeester van Bredene, reageert als door een wesp gestoken. 'Met die ene domme quote zet de minister al ons werk op de helling Ik ben bijzonder boos. Wij worden overrompeld met vragen van tweedeverblijvers, maar we hielden één lijn aan met alle kustburgemeesters. Ook de samenwerking met de gouverneur is uitstekend. Met die ene domme quote zet de minister al ons werk op de helling. Het is gewoon van de pot gerukt.' De Bredense burgemeester benadrukt ook dat de gezondheid en de veiligheid van de mensen tijdens de crisis voorop moeten staan. 'Het kusttoerisme is voor mij ook belangrijk. Iedereen is met open armen welkom, eens de crisis voorbij is. Nu zijn dergelijke dwaze uitspraken niet aan de orde.'Ook Bart Tommelein (Open VLD) vindt dat de gezondheid van de mensen momenteel centraal moet staan. 'We nemen nu dringende crisismaatregelen voor zieken, ouderen, werklozen en personeel', tweet de burgemeester van Oostende. De heropbouw van het kusttoerisme en de kusthoreca zal pas in een volgend stadium aan de orde zijn. 'Daar zal geld voor nodig zijn. Nu al individuele compensaties suggereren is niet wijs.' Minister Demir benadrukt dan weer dat haar uitspraken misbegrepen werden. 'Als burgemeester Vandenberghe meent dat ik voor het einde van de crisis mensen naar zee wil lokken, moet hij het voorstel nog eens lezen. Hysterisch reageren en een voorstel voor de heropleving van de eigen toeristische sector 'dom' noemen is -laat ons zeggen- niet verstandig', klinkt het in een reactie.