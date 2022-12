Zuhal Demir lonkt naar Vlaams-Nederlandse samenwerking voor extra kernenergie

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), gaat verkennende gesprekken opstarten met haar Nederlandse collega Rob Jetten met het oog op Vlaams-Nederlandse samenwerking bij de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Ze hoopt tot een win-winsituatie te komen waarbij de Vlaamse energiebevoorrading voor de lange termijn versterkt kan worden. Dat laat de minister zaterdag weten in een persbericht.

Hoewel iedereen ervan uitgaat dat de Vlaamse bevoegdheden zich niet inlaten met nucleaire energieproductie, staat echter niets Vlaanderen in de weg om binnen haar bevoegdheden samen te werken met de Nederlandse regering. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap investeerde de voorbije jaren meer dan 1,5 miljard euro in hernieuwbare energie, warmtenetten en renovaties. Ook een co-investering in kernenergie via Nederland behoort tot de mogelijkheden’, klinkt het.

‘Vanuit onze bezorgdheid over de energiebevoorrading in ons land en vanuit de vaststelling dat de mogelijke keuze van de Nederlandse regering valt op een locatie nabij de Vlaamse grens (Borssele, red.), gaan we dan ook verkennende gesprekken opstarten met Nederland over een mogelijke samenwerking en/of participatie in het Nederlandse nucleaire project. Als we op die manier er kunnen in slagen een gezamenlijk lagelandenenergieplan te bekomen dat de energiebevoorrading in Vlaanderen voor de toekomst versterkt, moeten we niet twijfelen’, zegt Demir.

Demir plant over haar voorstel rond tafel te gaan zitten met Nederlands minister van Klimaat en Energie Rob Jetten tijdens een bilaterale samenkomst en tijdens de Vlaams-Nederlandse top eind januari.

Samenwerking ‘niet uitgesloten’

Een woordvoerder van Jetten laat in een reactie aan het Nederlandse persbureau ANP weten dat samenwerking “niet uitgesloten” is, maar dat het nog te vroeg is om daar meer over te zeggen. Zeker is dat het kabinet twee nieuwe kerncentrales wil en bereid is mee te betalen. Maar bijvoorbeeld de verdeling tussen publieke en private financiering moet nog nader worden uitgewerkt.