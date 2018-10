Zuhal Demir: Dries kiest in Genk 'voor weg van minste weerstand'

Zuhal Demir (N-VA) stelt dat burgemeester Wim Dries (CD&V) voor de gemakkelijkste weg kiest. 'Bij de aanvang van onze ontmoeting liet hij weten dat Pro Genk twee schepenzetels vroeg in ruil voor het leveren van de meerderheid. Daar kan en wil de N-VA vooral niet onder gaan. In die zin begrijpen we best dat Pro Genk de beste garantie was voor CD&V om zijn programma maximaal uit te voeren', zegt Demir. 'Voor ons primeerde het programma, niet de verdeling van de postjes. Dit is de politiek op zijn smalst. Het Genkse belang was zeer ver weg in ons gesprek, dat meer weg had van een pro forma overleg.'

N-VA is teleurgesteld dat CD&V niet voor de verandering kiest. 'In verschillende interviews die we in de aanloop van de verkiezingen hadden, erkende Dries de groeiende segregatie in onze samenleving. Vandaag is dat opnieuw volledig van de baan. Doorgaan op dit spoor was voor ons geen optie', gaat Demir verder. 'Met de 'Genkertoets' wilden we het onmogelijk maken voor ondemocratische en fascistische organisaties om voortaan nog steun van de stad te krijgen. Zelfs dat was een brug te ver.'

Volgens Demir lag de keuze voor Pro Genk al langer vast. 'Bij onze gesprekken was de onzichtbare, niet-verkozen coalitiepartner van de burgemeester overduidelijk aanwezig. Het falend Genks samenlevingsmodel was overigens één, maar lang niet het enige struikelblok in de gesprekken. Het is wel voor CD&V een bron voor electoraal succes', stelt Demir.

N-VA moet zich dus neerleggen bij een rol in de oppositie. 'Dries heeft gekozen om de verzuchtingen van zeer veel en steeds meer Genkenaars naast zich neer te leggen. Dat kan hij met deze uitslag en ik verzoen me daarom noodgedwongen met een oppositierol die we rigoureus zullen uitoefenen met twaalf verkozenen. Op die manier zullen we wegen op het bestuur', besluit Demir.