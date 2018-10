Zuhal Demir: 'AKP roept op om in Genk op CD&V te stemmen'

Zuhal Demir verwijst naar een Facebook-post van AKP België. Daarin zouden de Turkse Belgen in Genk worden opgeroepen om voor CD&V en burgemeester Wim Dries te stemmen.

Die laatste wil zelf niet kwijt of hij blij is met de steun van de partij van Erdogan. 'Ik weet niet of die steun er is. Ik hoor ook andere verhalen. Ik bouw een stad uit voor alle Genkenaren', aldus Dries.

Vlaams Belang-lijsttrekker Chris Janssens betreurt dat Dries 'nog niet eens formeel afstand kan nemen van de steun van een dictator als Erdogan alleen om de Turkse kiezer in Genk te charmeren'.