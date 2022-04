Amir Bachrouri is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met de column van theatermaker Martha Balthazar.

Treinen die op tijd komen: het blijft een uitdaging voor de NMBS. Onderweg naar Brussel ga ik dan maar even zitten op het perron. Naast mij op de bank ligt een exemplaar van Metro. Ik voel het papier tussen duim en wijsvinger, lees de voorpagina over de Franse presidentsverkiezingen, blader door tot het einde en terug. De pagina's omslaan: het blijft me fascineren. Herinneringen aan de tijd waarin Metro thuis naast andere kranten en magazines op tafel lag - ook Knack was erbij. Kranten behoorden tot onze standaarduitrusting. Een traditie die mijn zus, daarbuiten niet bepaald een spontane lezer, en ik in ere houden. Niets is mooier dan op een zaterdagochtend met een dampende kop koffie de weekendkranten door te nemen, toch? Vandaag blijkt uit een enquête van Statistiek Vlaanderen dat slechts 15 procent van de Vlaamse jongeren tussen de 18 en 34 jaar minstens één keer per week een magazine leest. Ook kranten verliezen aan populariteit. Vooral televisie en de oprukkende sociale media blijken een belangrijke nieuwsbron te zijn. Twitter-bericht van een minister hier, communicatiecampagne van een multinational daar. 'De papieren krant is een last. Op Facebook heb ik in één oogopslag door wat het nieuws van de dag is, in de comments wordt hevig gediscussieerd, en ik kan meteen reageren op een column die ik goed of slecht vind', vertelt een jonge gast me. Hij is zeventien. Als lezer kort op de bal kunnen spelen door bij een artikel een zucht van verlichting te slaken of luid te vloeken? Die betrokkenheid is digitaal een optie. Pushmeldingen met live-updates over de Franse verkiezingsuitslag? Die snelheid bestaat online. Jonge 'nieuwsconsumenten' willen meer dan duiding: ze willen mede-eigenaarschap over de inhoud en deelnemen aan het nieuwsproces. Zouden we niet eens werk maken van een vaste jongerenreporter bij elk nieuwsmedium, met nieuws voor jongeren maar bovenal ook door jongeren? Kwaliteitsvol en toegankelijk nieuws over bijvoorbeeld de nieuwste TikTok-trend, als bruggetje naar een item over de mensenrechten in China? Jongeren hebben de toekomst: het jongerenmedia-agentschap Stamp Media hamert er al lang op. De klassieke mediahuizen kunnen er maar beter eens te rade gaan, want het is de hoogste tijd dat ze fris en snel wakker worden. Want een dag geen (digitaal) blad gelezen, is een dag niet geleefd.