De uitbetaling van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een beperking, de zogenaamd zorgtoeslag, verkeert in zwaar weer. De linkse oppositiepartijen PVDA, Groen en SP.A eisen dat de bevoegde dienst Zoë wordt versterkt.

Volgens de drie partijen stapelen de problemen rond de zorgtoeslag zich op sinds Vlaanderen ervoor bevoegd werd. De bevoegde dienst Zoë (voluit het team Zorgtoeslagevaluatie) is onderbemand, waardoor de wachttijden ellenlang zijn en bij een herevaluatie van een dossier de uitbetaling plots stopt als Zoë niet tijdig rond geraakt, klagen ze aan. Tientallen getroffen ouders trokken al naar de rechter.

Minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke (CD&V) maakte vrijdag bekend dat hij voortaan een doorbetaling garandeert bij herevaluatie, 'maar dit is niet het einde van het verhaal', zeggen Lise Vandecasteele (PVDA), Ann De Martelaer (Groen) en Hannes Anaf (SP.A).

'Urgentie'

Ze hebben een resolutie ingediend waarin ze de Vlaamse regering oproepen om niet alleen de doorbetaling te garanderen bij herevaluatie, maar ook de indieningstermijn van alle gevraagde documenten uit te breiden en 'met urgentie' een plan uit te werken om de structurele problemen bij Zoë op te lossen.

'De Vlaamse ministers staan als eerste in de rij om bevoegdheden over te hevelen, maar voorzien vervolgens niet voldoende personeel en middelen om die ook uit te voeren', zegt Vandecasteele. Volgens De Martelaer 'mogen ouders niet het slachtoffer zijn van het getalm van de overheid'. Anaf vindt dat minister Beke 'niet lijkt te begrijpen welke problemen dit kan opleveren voor deze gezinnen'. Zij kunnen die extra mentale druk 'missen als kiespijn', zegt hij.

'Op beide oren slapen'

Zoals al eerder aangegeven, komt er geen onderbreking van de zorgtoeslag door een herberekening van een ondersteuningsbehoefte, benadrukt het kabinet-Beke. 'Ouders die alle nodige documenten tijdig bezorgden, kunnen op beide oren slapen. Vanaf maart wordt de zorgtoeslag met terugwerkende kracht doorbetaald, ook al is het onderzoek door de evaluerende arts nog niet gebeurd. Mocht dan blijken dat de zorgtoeslag toeneemt, volgt er een correctie', zegt Bart Croes, woordvoerder van minister Beke. Het kabinet-Beke zegt ook dat er in het Vlaamse relanceplan 2,2 miljoen euro is uitgetrokken om de procedure te digitaliseren. 'Er is nu nog veel papierwerk, wat een restant was van vroegere verhoogde kinderbijslag. We gaan deze procedure vereenvoudigen.'

Daarnaast moet een nieuw ministerieel besluit de artsenvergoeding verdubbelen om het artsentekort weg te werken. Het is daarvoor nog wachten op advies van de Raad van State. Het besluit zou retroactief in werking treden vanaf 1 januari dit jaar, klinkt het. 'Deze initiatieven zaten reeds in de pipeline en staan los van enige actualiteit omtrent dit thema, maar het is positief dat de oppositie het dossier van de zorgtoeslag ook serieus neemt', aldus het kabinet.

