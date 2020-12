Een strengere avondklok heeft ook op het mentale vlak een effect, zegt CEO van het UZ Brussel Marc Noppen.

Het Overlegcomité heeft vrijdag beslist dat de avondklok in ons land ongewijzigd blijft en iedereen nog steeds tussen middernacht en vijf uur moet binnenblijven. In Brussel en Wallonië geldt er wel een avondklok die om 22 uur ingaat. Op het coronadebat lieten CEO van het UZ Brussel Marc Noppen en CEO van Zorgnet - Icuro Margot Cloet verstaan dat ze ook graag in Vlaanderen een strengere avondklok hadden gezien.

'Ik had gehoopt dat er tijdelijk een aantal maatregelen zouden verstrengd worden, omdat we in de zomer hebben gezien dat die op korte termijn werken', zegt Cloet. 'De hele zorg staat enigszins met de mond vol tanden. We begrijpen niet waarom bepaalde nuances niet gelegd zijn. Er is veel accent gelegd op handhaving, maar soms kan je kleine maatregelen nemen zoals de strengere avondklok die in Brussel van kracht is.'

De CEO van het UZ Brussel sluit aan bij dat idee en gelooft zelfs dat die strengere avondklok ook op het mentale vlak een effect heeft. 'Ik ben in de eerste plaats blij dat er geen versoepelingen zijn aangekondigd. Dat hebben we vorige keer meegemaakt bij stijgende cijfers', herhaalt Noppen 'We zijn wel ongerust, want de mooie daling stagneert. Het begint wat zwaar te worden. Ik had gehoopt dat de maatregelen ook een psychologisch effect hadden, zoals die avondklok in Brussel. Het psychologische effect van lege straten in Brussel heeft wel effect', vindt hij.

Viroloog Steven Van Gucht nuanceert op zijn beurt, want hij weet niet hoe effectief die twee uur verschil in de avondklok is. Hij stelt zich de vraag waar het echte risico ligt. 'Dat is wanneer de mensen elkaar thuis opzoeken. En zelfs met een avondklok gaan ze dat nog doen en beter afspreken waar ze kunnen blijven slapen. Het is belangrijk dat de maatregelen gewoon goed opgevolgd worden. We zien ook uit contactonderzoek dat het aantal contacten opnieuw is toegenomen', stelt Van Gucht.

