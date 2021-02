Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van het land, zegt dat er in Vlaanderen geen probleem is op het vlak van vaccinatiebereidheid bij het zorgpersoneel in woonzorgcentra.

Eerder vrijdag raakte bekend dat experten blijven hameren op sensibilisering, maar dat een verplichting eventueel het overwegen waard is.

'We hebben in Vlaamse woonzorgcentra een vaccinatiebereidheid hoger dan 85 procent, dus een verplichting is hier niet aan de orde', aldus woordvoerster Lieve Dhaene. Het Vlaams Onfhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) vindt een verplichte vaccinatie bespreekbaar, maar enkel 'indien de noodzaak duidelijk wordt aangetoond'.

Eerder deze week raakte bekend dat er versoepelingen komen in de rusthuizen, maar enkel als 90 procent van de bewoners en 70 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd is. En bij die laatsten wringt her en der het schoentje, vooral in Brussel en Wallonië. Vincent Frédéricq, secretaris-generaal van Ferubel-Femarbel, de federatie van commerciële rusthuizen in Wallonië en Brussel, liet tijdens de laatste bijzondere Kamercommissie verstaan dat in Brussel en Wallonië amper de helft van het verzorgend personeel in woonzorgcentra bereid is zich te laten vaccineren.

'Verplichting geen taboe'

Sensibilisering blijft voor expertengroep Gems nog steeds dé weg om de vaccinatiegraad bij het personeel op te krikken. Maar als dat niet lukt, 'kan worden overwogen om de vaccinatie verplicht te maken voor alle zorgpersoneel zonder medische contra-indicatie', schrijven de ­experts in hun rapport over de woonzorgcentra van 16 februari, waarover De Standaard vrijdag berichtte. 'Verplichting mag geen ­taboe zijn. We hebben de voor- en nadelen dan ook netjes opgelijst', aldus biostatisticus Geert Molenberghs, lid van de Gems.

Vlaanderen blijft voor zijn woonzorgcentra inzetten op sensibilisering. Volgens Zorgnet-Icuro is een verplichting in Vlaanderen dan niet aan de orde, aldus woordvoerster Lieve Dhaene. 'Zes procent van de personeelsleden die een vaccin weigeren, doen dat zonder dat er een medische reden is. Er is ingezet op sensibilisering en dat is in Vlaanderen perfect gelukt.'

Voor het Vlaams Onfhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), dat een tweehonderdtal private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, is verplichte vaccinatie bespreekbaar indien de noodzaak duidelijk wordt aangetoond. 'Uiteraad hopen wij dit scenario te vermijden, daarom vragen wij alle medewerkers om zich vrijwillig te laten vaccineren', vertelt gedelegeerd bestuurder Kristof D'Exelle. 'We doen ook een oproep om medewerkers die zich alsnog willen laten vaccineren, daar snel de mogelijkheid toe te geven.'

