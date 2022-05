Zorgintercommunale Vivalia doelwit van cyberaanval

De Luxemburgse zorgintercommunale Vivalia is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een ‘grootschalige’ computeraanval die heeft geleid ’tot de blokkering van alle servers’ van de ziekenhuizen en rusthuizen van de intercommunale.

Dat heeft Vivalia zaterdag laten weten. De veiligheid van de patiënten in de door de intercommunale beheerde ziekenhuizen is echter gewaarborgd.

De cyberaanval werd kort voor 3.30 uur ontdekt. Al zeer snel werden noodmaatregelen getroffen om de verspreiding van het computervirus te voorkomen, verklaarden de verantwoordelijken van de intercommunale. Zo werd alle internetcommunicatie met de buitenwereld afgesneden, evenals de aangevallen computers en servers, die allemaal draaien op het Windows-besturingssysteem. Het gaat in totaal om 200 computerservers en 1.500 computerwerkstations. Er werd een noodcel bijeengeroepen en de intercommunale kreeg de steun van de gouverneur van de provincie Luxemburg en van de federale gerechtelijke politie.

‘Momenteel zitten we in de tweede fase. We proberen de oorsprong van de aanval te achterhalen om het veiligheidslek te dichten alvorens onze computersystemen opnieuw op te starten of te herstellen’, verklaarde Yves-Henri Serckx, IT-directeur van Vivalia, zaterdagnamiddag tijdens een persconferentie.

De cyberaanval heeft gevolgen voor de werking van de ziekenhuizen, al lijken die eerder beperkt. ‘De vitale diensten van de ziekenhuizen zijn verzekerd’, klonk het geruststellend. Volgens Dr. Pascal Pierre, algemeen directeur medische zaken, ‘is alle apparatuur op de intensive care operationeel, evenals de dialyseapparatuur. De apparatuur in de operatiezalen werkt eveneens, net als die op de spoedeisende hulp en die voor coronaire angiografie’. De algemene telefooncentrale van de Vivalia-ziekenhuizen is daarentegen niet bereikbaar, maar de rechtstreekse nummers om de afzonderlijke afdelingen te bereiken, werken wel.

De ziekenhuisafdelingen radiologie en laboratorium zijn ‘het zwaarst getroffen door de cyberaanval, maar röntgenfoto’s blijven mogelijk. Hetzelfde geldt voor laboratoriumanalyses, al nemen die momenteel wel meer tijd in beslag.’

Zondagochtend volgt er een nieuwe crisisvergadering. Over de oorsprong van de cyberaanval en de motieven van de hackers bestaat in dit stadium nog geen duidelijkheid. Vivalia ontving voorlopig nog geen eis voor losgeld. Er zijn ook geen aanwijzingen dat persoonlijke gegevens van patiënten of rusthuisbewoners zijn gestolen.

Vivalia groepeert in totaal zes ziekenhuizen, een polikliniek, vier rust- en verzorgingstehuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en drie kinderdagverblijven in de provincie Luxemburg.