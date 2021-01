Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vreest een zorgwekkende stijging van het aantal gevallen van de zeer besmettelijke Britse coronavariant. Toch is er weinig animo binnen de regering om de grenzen te sluiten. 'We willen geen internationale paniekreactie veroorzaken', klinkt het.

De inkt was nog nat, maar Frank Vandenbroucke (SP.A) las de cijfers van nieuw onderzoek van microbioloog Herman Goossens (UA) voor in het parlement. En die zijn niet geruststellend. Op vraag van de minister van Volksgezondheid analyseerde Goossens enkele verdachte stalen met de hulp van een innovatieve techniek.

Wat blijkt? Op 17 onderzochte stalen in het Antwerpse, zouden 8 wijzen op de Britse variant van het covid-19-virus. 3 zonder link met het buitenland, 5 met een link. In totaal gaat het om 18 patiënten. Zorgwekkend, aldus de minister, is dat die 'buitenlandse' stalen niet allemaal teruggaan op Groot-Brittannië. Er werden ook linken gevonden met Libanon, Dubai en Zwitserland. 'Het zit dus breder verspreid', aldus Vandenbroucke, die benadrukte dat de patiënten en hun huisarts snel gecontacteerd zijn.

Nieuwe maatregelen?

Volgens Vandenbroucke is de kans groot dat de Britse variant nog breder woekert. In de federale testlaboratoria werd een 'significante stijging' waargenomen van stalen die vermoedelijk uit de Britse variant bestaan. 'We worden geconfronteerd met nieuw gevaar.'

Het onderzoek van Goossens noopte Vandenbroucke om de experten van de GEMS-adviesgroep te contacteren. Zij werden woensdag al gevraagd door premier Alexander De Croo (Open VLD) om een uitgebreid advies. Goossens' resultaten maken een nieuwe analyse nog urgenter.

De regering-De Croo verwacht de nota morgenavond in de bus. De kans bestaat dat de experten nieuwe maatregelen voorstellen. Zo stelden de GEMS eerder voor om bij een lichte stijging niet-essentiële winkels te sluiten in de grensgebieden. In Nederland is de circulatie van de Britse variant immers uit de hand aan het lopen.

Binnen de regering wil niemand vooruitlopen op de zaken, maar nieuwe maatregelen worden niet uitgesloten.

Pfizer in Puurs

Of het Overlegcomité van 22 januari vervroegd wordt, lijkt een zekerheid. De exacte datum is niet bekend, maar de premier zou voortdurend in contact staan met de minister-presidenten. Volgens Vandenbroucke is het belangrijk dat we 'nog sneller op de bal spelen' dan tot nu toe.

Zowel Vandenbroucke als De Croo wijzen erop dat de huidige hygiënische maatregelen ook de nieuwe varianten afremmen. Afstand houden, mondmaskers dragen, handen wassen, ventileren: het blijft van groot belang.

Een nieuwe verstrenging die het alvast niet zal halen is de volledige sluiting van de grenzen. Volgens insiders is het niet enkel aartsmoeilijk om uit te voeren, maar zou het ook tot nieuwe 'menselijke drama's' kunnen leiden, zoals families die opnieuw worden gescheiden.

Opmerkelijk: ook het feit dat België een internationaal centrum is voor vaccinatie, speelt mee. Daarmee doelt men op de vestiging van farmaceutisch bedrijf Pfizer in Puurs. 'We willen geen internationale paniekreactie veroorzaken', zegt een regeringsbron.

