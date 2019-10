Zorgboerderijen in de lift: 'Alles groeit hier letterlijk, ook de mensen'

Natacha Michiels Freelancejournaliste

Steeds meer zorg- en leefboerderijen bieden een sterk alternatief voor klassieke opvang voor mensen met een beperking of psychische problemen. Het zijn veilige plekken waar ze zich zinvol kunnen ontwikkelen en in contact komen met de buitenwereld. 'De investering is groot, maar de levenskwaliteit die we aanbieden ook.'

© Natacha Michiels

In Vlaanderen waren er vorig jaar al 940 zorgboerderijen en dat aantal blijft maar stijgen. Ter plaatse is er begeleiding van een zorgboer of zorgboerin die rekening houdt met de capaciteiten en talenten van de gasten. Naast het verdelen van de taken is het zorgen voor een goede sfeer, voldoende structuur en ontspanning minstens even belangrijk.

