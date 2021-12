Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben de eerste editie van een "zorgbarometer" gepubliceerd, waarin op wekelijkse basis de druk in de zorgsector wordt gemeten zoals die wordt ervaren door het personeel.

Na de eerste week blijkt onder meer dat een ruime meerderheid aangeeft op dit moment niet de gewenste zorg te kunnen bieden en geen ruimte heeft voor niet-covid-zorg.

De zorgbarometer moet ertoe leiden dat alarmsignalen vanuit de zorgsector op een cijfermatige manier worden meegegeven in plaats van vooral individuele noodkreten van zorgverleners of ziekenhuisdirecties. Tijdens de eerste week namen alvast ruim 500 zorgverleners deel. Bijna driekwart waren verpleegkundigen. Gezien de tool door de UAntwerpen werd gelanceerd, hoeft het niet te verbazen dat voorlopig nog bijna de helft van de deelnemers uit de provincie Antwerpen komt.

Jobwissel

De algemene zorgdruk, op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 'alles onder controle' betekent en 10 'we kunnen de zorgvraag niet meer aan', staat momenteel op 7. Specifiek op de dienst spoedgevallen is dat echter een 8. Een meerderheid geeft ook aan dat ze weinig tot geen aandacht kunnen geven aan reguliere zorg en 9 op 10 zorgverleners zeggen dat de druk op de zorg 'heel hoog' is. Onrustwekkend is ook dat bijna 4 op 10 verpleeg- en zorgkundigen overwegen om een job te zoeken buiten de zorgsector. Bij de artsen is dat slechts 13 procent.

Na de eerste week blijkt onder meer dat een ruime meerderheid aangeeft op dit moment niet de gewenste zorg te kunnen bieden en geen ruimte heeft voor niet-covid-zorg.De zorgbarometer moet ertoe leiden dat alarmsignalen vanuit de zorgsector op een cijfermatige manier worden meegegeven in plaats van vooral individuele noodkreten van zorgverleners of ziekenhuisdirecties. Tijdens de eerste week namen alvast ruim 500 zorgverleners deel. Bijna driekwart waren verpleegkundigen. Gezien de tool door de UAntwerpen werd gelanceerd, hoeft het niet te verbazen dat voorlopig nog bijna de helft van de deelnemers uit de provincie Antwerpen komt. De algemene zorgdruk, op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 'alles onder controle' betekent en 10 'we kunnen de zorgvraag niet meer aan', staat momenteel op 7. Specifiek op de dienst spoedgevallen is dat echter een 8. Een meerderheid geeft ook aan dat ze weinig tot geen aandacht kunnen geven aan reguliere zorg en 9 op 10 zorgverleners zeggen dat de druk op de zorg 'heel hoog' is. Onrustwekkend is ook dat bijna 4 op 10 verpleeg- en zorgkundigen overwegen om een job te zoeken buiten de zorgsector. Bij de artsen is dat slechts 13 procent.