Zoon van Melikan Kucam onder voorwaarden vrijgelaten

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de 21-jarige zoon van het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam (44) maandag vrijgelaten onder voorwaarden. De twintiger wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. Hij verklaarde dat hij zijn vader enkel geholpen had met de administratieve taken in het kader van het opstellen van de lijsten met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.

Twee weken geleden vond de raadkamer in Antwerpen dat de aanhouding van de zoon niet langer noodzakelijk was voor het onderzoek en werd er beslist om hem onder voorwaarden vrij te laten. Het parket verzette zich daartegen en ging in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling volgde echter het standpunt van de raadkamer en besliste dat hij de gevangenis mag verlaten, mits naleving van een aantal voorwaarden.