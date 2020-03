Het Grondwettelijk Hof heeft de wet vernietigd die de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tot 2025 verlengt. De regering heeft nog de tijd tot 2023 om een milieueffectenrapport op te stellen.

Volgens het Hof had er een milieueffectenrapport en inspraakprocedure al sneller georganiseerd moeten worden.

De twee kerncentrales hadden eerst in 2015 dicht gemoeten, maar omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang kwam werd toen beslist om hun levensduur met tien jaar te verlengen. Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de wet die de verlening regelde aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze kloegen aan dat verlenging niet is voorafgegaan door een milieueffectrapportering en inspraakprocedure.

