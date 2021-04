'Er valt geen dag te verspillen', schrijft europarlementslid Tom Vandekendelaere over de uitwerking van een Europees vaccinatiecertificaat.

De tijd dringt. De zomer loert om de hoek. Onze burgers snakken naar "het rijk der vrijheid" na anderhalf jaar in lockdown. Midden maart legde de Europese Commissie een voorstel op tafel voor een Europees vaccincertificaat om reizen in Europa terug op gang te trekken tegen de zomer. Het is een paraplu waaronder drie soorten bewijzen zouden vallen: bewijzen van vaccinatie, negatieve testen of herstel. Het Europees Parlement keurde eind maart een spoedprocedure goed om dit dossier als prioriteit te behandelen.

De lidstaten keurden gisteren het Europees vaccincertificaat goed. Nu begint het echte werk. Na de stemming in het Europees Parlement begin mei volgen de eindonderhandelingen zodat het Europees vaccincertificaat tegen juni in gebruik genomen wordt. Er valt geen dag te verspillen. In België zou het reisverbod binnen een paar dagen vervallen. Griekenland kondigde aan dat het land voor toerisme midden mei zal openen.

Zonder Europees vaccincertificaat wordt reizen deze zomer één grote chaos.

Ondertussen zijn er heel wat landen bezig met een eigen systeem uit te proberen nu dat vaccinaties versnellen. Denemarken test momenteel een digitale coronapas uit. Frankrijk heeft een beperkt vaccinpaspoort ingevoerd. Estland wil eind deze maand een pilootproject uitvoeren.

Zonder een Europese gemeenschappelijke aanpak riskeren we het alternatief dat elk land op eigen houtje iets anders onderneemt en dat er 27 systemen ontwikkeld worden die niet met elkaar samen kunnen werken. Dat zou totale chaos veroorzaken. Wie zou bovendien uit de wirwar van informatie geraken als elk land iets anders doet? Voor Europa is het vermogen van de verschillende apps om met elkaar samen te werken, ook wel interoperabiliteit genoemd, essentieel voor de hervatting van reizen.

Als we op één manier honderden miljoenen mensen de kans kunnen geven om opnieuw veilig te reizen, zonder het virus te verspreiden, is dat in ieders voordeel. Niet alleen om reizen weer veilig te organiseren maar ook om onze economie een flinke boost te geven. Daarom is het Europees vaccincertificaat van zo'n groot belang. Op die manier zullen we ook vermijden dat er gediscrimineerd wordt. Hoe kan men immers rechtvaardigen dat pakweg Duitsers op vakantie mogen naar Spanje maar de Spanjaarden uit eigen regio niet weg kunnen omwille van coronarestricties zoals het geval was de afgelopen weken? Dat krijg je aan geen mens uitgelegd.

Ik ben overtuigd dat een akkoord mogelijk is om tot een écht Europees vaccincertificaat te komen. Ik roep dan ook alle Europese betrokkenen op om daadkrachtig op te treden. Veel Europeanen zijn voorstander van zo'n systeem om opnieuw vrij te kunnen reizen, ook meer dan de helft van de Vlamingen. Het is onze plicht om dit zo snel mogelijk te bewerkstelligen.

Tom Vandenkendelaere is Europees parlementslid voor CD&V.

