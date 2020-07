Nathalie Muylle is minister van Werk, Economie en Consumenten (CD&V). Maar hoe viert zij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had zij 9 minuten en 7 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Begin augustus een tiental dagen, als de virologische en politieke toestand het toelaat. Durft u deze zomer naar het buitenland? Ja. Ik kom volledig tot rust in mooie steden. Hopelijk kan onze reis naar Noord-Spanje doorgaan: Bilbao, Burgos, Santander. Het is onbekend terrein voor mij, dus ik ben heel benieuwd. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Bij het ontbijt doorblader ik traditioneel alle kranten, en 's avonds kijk ik naar Het Journaal. Maar door de dag blijf ik er zo veel mogelijk van weg. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Enkele jaren geleden zijn we met het voltallige gezin naar Umbrië gereisd voor onze huwelijksverjaardag. Voor het eerst weer met onze twintigers op reis, dat was genieten. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Toen ik zes maanden zwanger was van onze oudste dochter kwamen we 's nachts aan op Rhodos, in een overboekt hotel. We moesten in een berghok zonder ramen slapen, bij 40 graden. De volgende ochtend kreeg een ander koppel medelijden met ons en stelden ze voor te ruilen. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Vorig jaar heb ik in Genua het prachtige Brieven uit Genua van Ilja Leonard Pfeijffer gelezen. Dat was heel bijzonder. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Kentering van een huwelijk van Sandor Marai ligt klaar. Eerder las ik van hem al Gloed, en dat was ook prachtig. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Als West-Vlaamse mag ik mijn roots niet negeren, dus ik kies voor de Belgische kust. Bij voorkeur in de winter, als het er rustig is. Daarom hou ik ook zo van Oostduinkerke, waar je zelden de grote massa ziet. Eén stap op het strand en mijn hoofd is helemaal leeg. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ik moet u ontgoochelen: stoute of pittige verhalen zijn er niet. Al ben ik naar het schijnt wel goed in het strategische spel van afdingen op zuiderse markten, tot grote ergernis van mijn reisgenoten. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Op mijn zeventiende ging ik op taalkamp, net voor ik naar de universiteit in Leuven zou vertrekken. Daar werd ik verliefd op een jongen van één jaar ouder, die al in Leuven studeerde. De wereld lag aan mijn voeten. Maar toen ik uiteindelijk in de studentenstad arriveerde, bleek hij me amper nog te kennen. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Elke zomer, elke vakantie. Dan mijmeren we bij een glas wijn over hoe het zou zijn om op die plek iets van onszelf te beginnen. Maar op de terugweg verdwijnen die plannen weer. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Ik heb voor mijn werk veel alleen gereisd. Zeker toen de kinderen jonger waren, kon ik daar wel van genieten. Het is toch een vorm van me-time. Maar echte vakanties wil ik beleven met de mensen die ik graag zie. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Te veel, zeker de laatste jaren. Ik heb ook last van decompressie: tijdens de eerste vakantiedagen krijg ik altijd fysieke klachten. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Vroeger ging ik vaak naar Rock Werchter, maar de laatste jaren ben ik minder fan. Ik zie op tegen de lange wachtrijen aan de festivalwei en de parking. Geef mij dus maar rust en nabijheid deze zomer. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Het is natuurlijk heel fijn om zo veel tijd te hebben voor de mensen die je graag ziet, mooie steden te ontdekken en veel te kunnen lezen. Maar ook door het jaar kan ik genieten van kleine, mooie dingen.