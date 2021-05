Het onderzoek naar de gewapende militair loopt verder, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zondagmiddag tegen VTM Nieuws. Het treinverkeer in Brussel-Noord werd later op de dag anderhalf uur stilgelegd na signalisatie van Jürgen Conings.

Het treinverkeer mocht zondag van 20.10 uur 21.40 uur niet stoppen in Brussel-Noord, na een signalisatie van de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Treinen konden het station wel nog altijd passeren. Het station werd ook een tijdlang geëvacueerd. Na een grondige doorzoeking van het station werd er geen enkele aanwijzing gevonden, bevestigt het federaal parket zondagavond. De treinen kunnen intussen weer halt houden in Brussel-Noord.

'Geen reden tot paniek'

Omdat de zoekactie in het Nationaal Park Hoge Kempen naar Jürgen Conings geen resultaat heeft opgeleverd, werd het onderzoek door alle veiligheidsdiensten voortgezet en uitgebreid. Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zondagmiddag in VTM Nieuws. 'Er is geen reden tot paniek', verzekerde ze.

De minister benadrukte dat Conings wapens heeft gestolen en de intentie heeft geuit om die te gebruiken tegen een aantal doelwitten, zoals virologen.

Het onderzoek naar de gewapende militair loopt intussen verder, aldus Verlinden, die omwille van het geheim van het onderzoek niets kwijt wil over de huiszoekingen die intussen plaatsgevonden hebben.

Verlinden erkende dat de afscheidsbrieven de indruk geven dat Conings alles goed voorbereid heeft, maar ze riep tegelijk op om op te letten bij het interpreteren van dergelijke afscheidsbrieven.

License to kill

Minister Verlinden zei ook 'volstrekt verrast' te zijn door de vele steunbetuigingen aan Jürgen Conings. Volgens haar moet men niet zomaar denken dat deze mensen de zaak niet begrepen hebben. Er moet voor haar onderzocht worden wat de oorzaak is van hun frustaties. Ook moeten de initiatiefnemers van de steunbetuigingen opgevolgd worden, want de vrijheid van meningsuiting heeft grenzen, stelde ze.

Een 'licence to kill' voor Jürgen Conings is er niet, beklemtoonde de minister nog, verwijzend naar de kritiek van supporters van de militair op vlucht op sociale media. 'Een "licence to kill" bij een confrontatie bestaat niet in ons systeem, dat is iets voor films', aldus Verlinden. 'Maar de politie zal in dat geval gepast optreden en uit zelfverdediging reageren.'

