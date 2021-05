De politie is nog steeds op zoek naar de zwaarbewapende militair J.C. die eerder viroloog Marc Van Ranst bedreigde.

De zwaarbewapende man, die mogelijk van plan is om een aanslag te plegen op Marc Van Ranst, staat op de terroristenlijst van OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens extreemrechtse sympathieën. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op VTM Nieuws bevestigd. 'Er zijn aanwijzingen dat hij gewelddadig is en de voorbije 24 uur zijn er aanwijzingen gekomen dat er van de man een acute dreiging uitgaat', zo zei de minister, die geen verdere details kon geven.

OCAD heeft de 'punctuele' dreigingsanalyse voor de voortvluchtige beroepsmilitair J.C. woensdagvoormiddag aangepast tot het hoogste niveau 4 of zeer ernstig. Het algemene dreigingsniveau in ons land blijft wel op niveau 2 of gemiddeld. Dat deelt OCAD woensdag mee.

De zwaarbewapende man, naar wie dinsdag een zoekactie begon in Limburg, stond al langer op de radar van OCAD. Nu is het dreigingsniveau specifiek voor hem dus opgetrokken tot het hoogste niveau, of zeer ernstig, waarbij er heel concrete aanwijzingen zouden zijn voor plannen, en er dus een 'graad van imminentie' is.

Bij Defensie, de werkgever van de man, wil men geen commentaar kwijt en wordt verwezen naar het federale parket.

'Geen indruk'

Van Ranst en zijn gezin zijn dinsdag naar een veilige locatie overgebracht, omdat een vuurwapengevaarlijke beroepsmilitair, die vooralsnog voortvluchtig is, bedreigingen geuit heeft aan zijn adres. 'Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk', aldus Van Ranst getweet in de nacht van dinsdag op woensdag.

'Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme. Ik verschiet niet dat bedreigingen bijna uitsluitend uit die hoek komen', schreef Van Ranst nog. In dezelfde tweet verwees hij naar een anonieme twitteraar die, als reactie op het nieuws, hem de dood toewenst.

Dilserbos

De zoekactie naar de geseinde militair was dinsdagavond nog steeds aan de gang. De politie is al enkele uren bezig met een zoekactie in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, waar een auto gevonden werd door een boswachter.

Politiemensen van de speciale eenheden en de ontmijningsdienst DOVO onderzochten de auto en stelden een veiligheidszone in. In de auto werden zware wapens gevonden. Omstreeks 2.30 uur arriveerde een takelwagen om de wagen uit het bos te halen. Twee uur later was die klus geklaard en vertrokken de nog aanwezige mensen van het labo en DOVO .

