Een dertigtal mensen van de politiezone Kempenland heeft dinsdagnamiddag een grote zoekactie opgezet naar een vuurwapengevaarlijke persoon. Viroloog Marc Van Ranst en zijn gezin zijn naar een veilige locatie overgebracht.

Een dertigtal mensen van de politiezone Kempenland heeft dinsdagnamiddag een grote zoekactie opgezet naar een vuurwapengevaarlijke persoon. Intussen zou de persoon zich verplaatst hebben in de richting van Beringen, naar Hasselt, Pelt en meer naar het noordoosten van de provincie. In de zone Kempenland is de man niet aangetroffen. De politie blijft wel zoeken.

De persoon had de voorbije periode bedreigingen geuit aan het adres van enkele targets. Daarom werd de melding van het vuurwapengevaarlijke individu ernstig genomen en schoot de politie in actie. Dat maakte commissaris en woordvoerder Eric Cenens van Kempenland dinsdagmiddag bekend. "De persoon bevindt zich niet meer in onze regio. We houden onze manschappen wel achter de hand voor het geval hij ergens zou opduiken en er bijstand moet verleend worden. Ook de speciale eenheden van de federale politie zijn op de hoogte, want als die persoon gelokaliseerd zou worden, dan kunnen die eenheden ingeschakeld woren," aldus Cenens.

Viroloog Marc Van Ranst en zijn gezin zijn naar een veilige locatie overgebracht. Dat bevestigt Van Ranst aan Belga. Reden is de zoekactie naar een vuurwapengevaarlijk persoon in Limburg, die bedreigingen geuit zou hebben aan het adres van de viroloog.

