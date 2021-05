Zoekactie aan vaccinatiecentrum in Lint na 'verdachte handelingen'

Het vaccinatiecentrum van Lint is vrijdagmiddag zowat een uur lang in lockdown geplaatst nadat een getuige de politie had gebeld omdat er een man met een mogelijk vuurwapen rondliep. Dat bevestigt de lokale politie. Al snel bleek dat het om een man ging die een airsoftwapen voor onderhoud binnenbracht in de buurt.