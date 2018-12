Zo zijn de Gentse schepenzetels verdeeld

De SP.A verliest de sjerp in Gent en is binnen het kartel met Groen ook de kleinere partner geworden. Toch wordt bij de Gentse SP.A tevreden gereageerd op de nota over het bestuursakkoord voor het toekomstige stadsbestuur. SP.A zal twee schepenen leveren in het nieuwe bestuur onder wie een 'superschepen' voor sociaal beleid, die ook de bevoegdheid welzijn en financiën krijgt. De socialisten worden ook bevoegd voor openbaar groen, beleidsparticipatie en buurtwerk. SP.A deelt een derde schepenambt met Groen; het gaat over de bevoegdheid feestelijkheden en facility management.

De socialisten onderhandelden naar eigen zeggen belangrijke sociale klemtonen in het nieuwe bestuursakkoord. Het budget voor sociale woningen, een explosief thema tijdens de campagne nadat erbarmelijke toestanden in de Gentse Bernadettewijk aan het licht kwamen, wordt opgevoerd. Er wordt 90 miljoen euro geïnvesteerd en er komt bijkomende sociale huisvesting.

In de nota voor het bestuursakkoord wordt de strijd tegen armoede opgevoerd. Er komt een maximumfactuur in het secundair onderwijs en de partij wil inzetten op betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. De invoering van de lage-emissiezone zal geflankeerd worden door sociale maatregelen. Gent blijft inzetten op praktijktesten en mystery shopping in de aanpak van discriminatie en politieke participatie krijgt vorm met een 'burgerbegroting' en burgerkabinetten.

Groen zou bevoegd blijven voor mobiliteit en onderwijs en ook onder andere de bevoegdheden milieu, klimaat en wonen krijgen.

CD&V levert met Mieke Van Hecke één schepen. Die wordt bevoegd voor burgerlijke stand, burgerzaken en protocol. CD&V-voorzitter Wouter Beke tweette al 'ongelooflijk trots' te zijn op Mieke Van Hecke, nu die CD&V 'opnieuw in Gents stadsbestuur krijgt na 30 jaar oppositie'.

Open VLD levert naast de burgemeester nog twee schepenen: één met de bevoegdheden economie, ondernemen, handel en haven en één bevoegd voor stadsontwikkeling en cultuur.