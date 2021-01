Van de bijna 325 miljoen euro aan Europese brexitfondsen voor België gaat er zo'n 200 miljoen euro naar Vlaanderen. Dat heeft Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) woensdag in De Ochtend gezegd.

Er is een akkoord in de maak over de verdeling van de middelen uit het Europese fonds dat de lidstaten moet helpen om de gevolgen van de brexit op te vangen. Voor België zou een enveloppe van zo'n 325 miljoen euro klaarliggen, zo is dinsdagavond uit goede bron vernomen. Dat bedrag is woensdagochtend ook bevestigd in een tweet met een tabel van eurocommissaris Elisa Ferreira. Hoe zal die 325 miljoen euro verdeeld worden binnen België?

Volgens Vlaams viceminister-president Hilde Crevits zijn daarover al afspraken gemaakt. Volgens haar zal er zo'n 200 miljoen euro naar Vlaanderen gaan. Zo is er een bedrag van 60 miljoen euro voorzien voor de 'zwaar getroffen' visserijsector. Daarnaast gaat er dus nog zo'n 140 miljoen euro naar Vlaanderen. 'Er zijn ook al afspraken gemaakt over hoe we die middelen zullen inzetten', aldus Crevits.

