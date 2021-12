Zo goed als alle gasverbindingen in Luik hersteld na overstromingen

In de provincie Luik is zo goed als het volledige gasnetwerk hersteld na de overstromingen van midden juli. Dat maakte de netbeheerder in de provincie, Resa, donderdag bekend. Alleen in de Fenderie-wijk in Trooz en in twee straten in Pepinster zitten mensen nog zonder gas.

Luik, 15 juli 2021.