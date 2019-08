'Het gebeurt niet vaak dat ceo's open brieven schrijven, maar vorige week was het twee keer raak', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

In de Verenigde Staten publiceerde de gerenommeerde Business Roundtable een opmerkelijke brief over wat de missie van een bedrijf moet zijn. In de brief benadrukten de leiders van onder meer Amazon, Apple, Pepsi, supermarktgigant Walmart en bankreus JPMorgan Chase dat ondernemingen niet alleen meerwaarde voor de aandeelhouders mogen nastreven. Ook de belangen van werknemers (die 'een billijke vergoeding' moeten krijgen), klanten, leveranciers en zelfs de bredere gemeenschap en de leefomgeving zijn belangrijk. Een bedrijf is geen eiland, zo was de teneur, en winst kan niet het enige doel zijn. 'Greed is good', de beruchte Wall Street-formule uit de jaren tachtig, was nergens te bespeuren. In de plaats van 'hebzucht' gebruiken de captains of industry de woorden 'duurzaam', 'diversiteit', 'transparantie' en 'respect'. Zijn ceo's hun leven aan het beteren?

