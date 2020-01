Ziekteverzuim bij De Lijn piekt

De werknemers van De Lijn vallen almaar vaker uit door een korte of langdurige ziekte. Het bedrijf kampte in de periode van november 2018 tot en met oktober 2019 met een ziektepercentage van 11 procent. Dat betekent dat een personeelslid op 100 beschikbare dagen gemiddeld 11 dagen afwezig is wegens ziekte, schrijft De Tijd vrijdag.

In 2017 bedroeg het ziektepercentage maar 7,9 procent, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). 'Het is een algemene maatschappelijke trend dat het ziekteverzuim stijgt', reageert Anneliese Meynaerts, woordvoerster van De Lijn. 'Wij ontsnappen daar helaas niet aan.' Ze wijst erop dat enkele kenmerken van het bedrijf en het personeel meespelen om een hoger ziekteverzuim te verklaren. Zo heeft De Lijn met meer dan 7.000 werknemers een grote organisatie, een ouder personeelsbestand en een groot aandeel fysiek belastende jobs en jobs waarvoor een lagere scholingsgraad volstaat. Vakbondsman Jo Van der Herten (ACV) wijt de stijgende ziektecijfers vooral aan het acute personeelstekort. 'Door het gebrek aan personeel raken mensen overwerkt, krijgen ze stress en kunnen ze moeilijk vakantie opnemen', zegt hij. 'Daardoor hebben we een heel moeilijk jaar gekend.' Lees ook: 'Tot u spreekt de loser van tram 8': een brief aan de toekomstige Vlaamse minister van Mobiliteit