Om een tekort aan ziekenhuispersoneel te voorkomen, mogen gezondheidswerkers met symptomen toch nog blijven verder werken. 'Weliswaar met mondmasker en op minder risicovolle diensten', klinkt het.

Het coronavirus test de limieten van de Belgische ziekenhuizen. In totaal heeft België 1900 intensive care -bedden ter beschikking waar ook Covid-19-patiënten volwaardig kunnen opgevangen worden. Hoe zit het intussen met die capaciteit?

'Donderdag waren er nog ongeveer 500 plaatsen vrij, maar dat aantal fluctueert aanhoudend', aldus Paul Pardon, chief medical officeren voorzitter van deRisk Management Groupop het ministerie van Volksgezondheid. De diensten bekijken momenteel of die capaciteit kan worden uitgebreid, maar dat stuit op verschillende bezwaren. 'Momenteel zijn er onvoldoende wisselstukken die op de beademingstoestellen passen. We onderzoeken of we die kunnen desinfecteren en vervolgens hergebruiken.'

Ook het beschikbare zorgpersoneel speelt een grote rol. Daarom gaat men in de gezondheidssector nog een stapje verder dan in andere werkdomeinen. 'Iemand met lichte symptomen mag toch blijven voortwerken op voorwaarde dat die persoon een mondmasker draagt. Zulke medewerkers proberen we wel op minder risicovolle en cruciale plaatsen in te zetten om de kans op verdere besmettingen te minimaliseren. Bij koorts moet de persoon in kwestie stoppen en wordt die getest', zegt Pardon. Waarom? 'We vrezen enerzijds voor een tekort aan personeelsleden, anderzijds hebben we onvoldoende capaciteit om voldoende testen uit te voeren', klinkt het.

Moeten we ons zorgen maken over zulke berichten? 'Het is afwachten geblazen. Hopelijk hebben we volgende week nog steeds voldoende ziekenhuiscapaciteit, dan weten we dat de huidige maatregelen hun effect niet missen. Iedereen moet de richtlijnen van de overheid nauwgezet opvolgen. Als men pas in actie schiet wanneer een familielid of buurtbewoner op intensieve zorgen ligt, dan is het kwaad al geschied', aldus Pardon.

