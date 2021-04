Ziekenhuismedewerkster opgepakt in Sky-onderzoek

In een nieuwe uitloper van Operatie Sky zit een medewerkster van een Antwerps ziekenhuis in de cel. De jonge vrouw speelde de adresgegevens van iemand die in de haven werkt door aan een drugsbende. Ze werd op staande voet ontslagen. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en De Standaard vrijdag.

De administratief bediende misbruikte haar toegang tot het rijksregister om informatie door te spelen aan mensen uit het drugsmilieu die op zoek waren naar het adres van ­iemand met een specifieke functie in de haven. Volgens het parket is die man ook effectief benaderd door het criminele milieu. De vrouw en haar contactpersoon werden aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en schending van het beroepsgeheim. Voor de vrouw komt daar ook de tenlastelegging van misbruik van vertrouwen bij. Ze werd op staande voet ontslagen