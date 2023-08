Zeventigtal Belgen en rechthebbenden geëvacueerd uit Niger

Ongeveer zeventig Belgen en hun familieleden die Niger wilden verlaten zijn intussen geëvacueerd aan boord van Franse vliegtuigen. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib donderdagmiddag.

Frankrijk begon eerder deze week met de evacuatie van landgenoten en rechthebbenden uit Niger. In dat West-Afrikaanse land heerst onrust sinds het vorige week ten prooi viel aan een militaire staatsgreep. Parijs liet weten dat het bereid was ook andere Europeanen mee te nemen in de operatie.

De Belgen en hun familieleden die hadden aangegeven het land te willen verlaten konden zo mee met de Franse vliegtuigen. Dat zijn er tot nog toe een zeventigtal, meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib via X, het voormalige Twitter.

De Franse evacuatieoperatie is intussen afgerond, kondigde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagochtend aan. Volgens minister van Defensie Sébastien Lecornu zijn in totaal 1.079 mensen uit Niger weggehaald, onder wie 577 Fransen.

België blijft wel ‘gemobiliseerd’, zegt Lahbib, samen met de Europese en internationale partners. ‘Internationale samenwerking toont opnieuw haar belang’, tweet ze.