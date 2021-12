De federale politie heeft vorig jaar bijna 4 miljoen snelheidsovertredingen vastgesteld. Maar de camera's flitsen opvallend vaker in Vlaanderen: 2,8 miljoen keer, of 70 procent van het totaal. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid ­Katleen Bury (Vlaams Belang) ­opvroeg bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en waarover De Standaard bericht.

Vlamingen ­maken zo'n 58 procent van de Belgische bevolking uit, Wallonië 31,5 procent en Brussel 10,5 procent. Maar het verschil in het aantal federale flitscamera's tussen Vlaanderen en de andere ­gewesten is niet (meer) zo groot. Op 1 januari van dit jaar waren er in Vlaanderen 31 vaste en 17 mobiele flitscamera's operationeel, in Wallonië lagen die getallen op 30 en 18. In Brussel staan er vijf onbemande flitspalen. In Vlaanderen ging 91 procent van de overtreders meteen over tot betaling, in Wallonië ligt dat cijfer op 84 procent. In Brussel bedraagt het 81 procent. De totale opbrengst van onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen betrof in 2020 278,5 miljoen euro.

Dat is minder dan de 306,5 miljoen euro van het jaar ervoor, een daling die allicht toe te schrijven is aan de coronapandemie. Opvallend is dat de bedragen bij de opgehaalde boetes wat meer in verhouding zijn met de bevolkingsaantallen van de gewesten. Vlaanderen is goed voor 63,5 procent van de opbrengsten, Wallonië voor 28,7 procent en Brussel voor 7,7 procent. Disclaimer: Belga signaleert elke dag berichten met belangrijk of opvallend nieuws uit andere media. Deze berichten krijgen het trefwoord PRESS mee. Belga kan evenwel nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze berichtgeving gebracht door andere media. Gelieve steeds de juiste bron te vermelden bij deze door Belga verspreide informatie.

Vlamingen ­maken zo'n 58 procent van de Belgische bevolking uit, Wallonië 31,5 procent en Brussel 10,5 procent. Maar het verschil in het aantal federale flitscamera's tussen Vlaanderen en de andere ­gewesten is niet (meer) zo groot. Op 1 januari van dit jaar waren er in Vlaanderen 31 vaste en 17 mobiele flitscamera's operationeel, in Wallonië lagen die getallen op 30 en 18. In Brussel staan er vijf onbemande flitspalen. In Vlaanderen ging 91 procent van de overtreders meteen over tot betaling, in Wallonië ligt dat cijfer op 84 procent. In Brussel bedraagt het 81 procent. De totale opbrengst van onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen betrof in 2020 278,5 miljoen euro. Dat is minder dan de 306,5 miljoen euro van het jaar ervoor, een daling die allicht toe te schrijven is aan de coronapandemie. Opvallend is dat de bedragen bij de opgehaalde boetes wat meer in verhouding zijn met de bevolkingsaantallen van de gewesten. Vlaanderen is goed voor 63,5 procent van de opbrengsten, Wallonië voor 28,7 procent en Brussel voor 7,7 procent. Disclaimer: Belga signaleert elke dag berichten met belangrijk of opvallend nieuws uit andere media. Deze berichten krijgen het trefwoord PRESS mee. Belga kan evenwel nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze berichtgeving gebracht door andere media. Gelieve steeds de juiste bron te vermelden bij deze door Belga verspreide informatie.