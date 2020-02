Bijna zestig organisaties uit het middenveld roepen de politieke wereld op dringend een federale regering te vormen. Ze doen dat in een open brief, die tot stand kwam op initiatief van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging.

De ondertekenaars behoren tot een brede waaier van organisaties en bewegingen, waaronder organisaties die werken rond milieu en klimaat, armoede en welzijn, jongeren- en vrouwenorganisaties, ziekenfondsen en vakbonden. De vraag om mee te tekenen kwam er pas vlak voor het weekend.

Hun belangrijkste boodschap is dat iedereen zit te wachten opdat de politici eindelijk de handen in mekaar slaan en écht werk maken van een regering die een doortastend beleid kan voeren. 'Wij geloven niet dat nieuwe verkiezingen de kaarten makkelijker zullen leggen', zegt directeur Els Hertogen van 11.11.11, die wijst op dringende uitdagingen als de begroting en de klimaatstrategie. De huidige situatie ervaren de ondertekenaars als een bedreiging voor de democratie.

'Geef ons een regering die de lead neemt, waarmee wij in dialoog kunnen gaan, overeenstemming vinden en botsen. Hou de democratie levend, dat is de enige manier om veerkrachtig en innovatief uitdagingen het hoofd te bieden. Toon ons dat het kan. Hiervoor hebben we jullie gekozen', luidt het.

