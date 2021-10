Hoewel middelbare scholieren zich zorgen maken om de toekomst van de planeet, geloven zes op de tien dat het goed kan komen als we de juiste inspanningen leveren. Dat blijkt zaterdag uit een bevraging bij 500 Vlaamse leerlingen door Fost Plus, de OVAM en Djapo.

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de middelbare scholieren zich zorgen maakt over de klimaatverandering, vier op de tien voelen zich zelfs angstig als ze nadenken over de toekomst van de planeet. Toch geloven zes op de tien jongeren dat we het tij kunnen keren en het milieu kunnen redden. Slechts een kleine minderheid (15 procent) gelooft dat alles naar de vaantjes is wat het milieu betreft.

Een groot deel van de jongeren onderneemt ook actie en maakt milieubewuste keuzes om de afvalberg te verkleinen. Zo geeft 75 procent van hen aan duurzaam om te gaan met verpakkingen, volgens de jongeren een van de gemakkelijkste manieren om een positieve bijdrage aan het milieu te doen. Evenveel jongeren zijn van mening dat je eerst moet nagaan of je producten kan hergebruiken of herstellen voor je ze weggooit. Drie op de vier leerlingen vinden het ook 'not done' om afval achter te laten of sigarettenpeuken op de grond te gooien. Zeven op de tien spreken vrienden dan ook aan wanneer ze afval op straat gooien of fout sorteren en 58 procent raapt weleens afval op in de straat.

Toch zouden middelbare scholieren nog graag een stapje verder gaan. Zo is ruim de helft van hen (53 procent) voorstander van een apart vak rond duurzaamheid, ecologie en afval op school. Zes op de tien jongeren zijn geïnteresseerd in circulaire economie en zouden hier meer over willen weten.

Ook al beseffen veel jongeren dat ze hun persoonlijke afvalberg kunnen reduceren door bewuste keuzes te maken, blijft bijna de helft van hen (45 procent) met het gevoel zitten dat hun inspanningen er niet voor zullen zorgen dat de afvalberg écht kleiner wordt.

