De vereniging BOS+ eist dat de komende Vlaamse regering werk maakt van een grootschalige vergroening van steden en dorpen. Bomen hebben een sterk verkoelend effect en kunnen de temperaturen met meerdere graden doen dalen. Op korte termijn zijn volgens BOS+ minstens zes miljoen bomen nodig om 'op een ecologische en verantwoorde manier de temperaturen leefbaarder te maken bij hittegolven'.

Bomen bieden in steden niet alleen schaduwplekken, maar verdampen ook water waardoor ze de omgeving verkoelen, stelt de organisatie in een persbericht.

'In de open ruimte, in villawijken in het groen en in bos- en natuurgebieden blijft de temperatuur nog redelijk binnen de perken. Maar door de verharding en het gebrek aan groen en water in sommige stadsdelen wordt de warmte tijdens een hittegolf in steen, beton en roofing opgeslagen, en daar zeer lang vastgehouden', verklaart directeur Bert De Somviele. 'Als gevolg hiervan is er een verschil dat kan oplopen tot maar liefst 10 graden Celsius tussen de hitte-eilanden in de stad en het groenere buitengebied.'

Om de steden bij hittegolven leefbaarder te maken, moeten volgens BOS+ op korte termijn minstens zes miljoen bomen bijgeplant worden.