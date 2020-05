Een groep van zes arbeidsmarktexperten moet de Vlaamse regering tegen 22 juni een advies bezorgen over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdag in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement gezegd.

Hoe moet de Vlaamse arbeidsmarkt de opdoffer van de coronacrisis verwerken? Hoe kan Vlaanderen de werkzaamheidsgraad en de tewerkstelling maximaal op peil houden? Hoe kunnen we jobverlies vermijden en eventueel nieuwe jobs creëren? Een groep van zes arbeidmarktexperten krijgt nu anderhalve maand de tijd om zich over die vragen te buigen en een advies af te leveren aan de Vlaamse regering.

De groep bestaat uit: Stijn Baert (UGent), Ans De Vos (UAntwerpen, Antwerp Management School), Ive Marx (UAntwerpen), Ludo Struyven (KU Leuven, HIVA & FSW), Sarah Vansteenkiste (KU Leuven, Steunpunt Werk) en Wim Van der Beken (IDEA Consult). 'De experten zullen in hun advies op zoek gaan naar concrete arbeidsmarktmaatregelen, -hefbomen en relance-instrumenten binnen de Vlaamse bevoegdheden om schokken op te vangen en de impact van de crisis te verminderen, in het bijzonder voor wie kwetsbaar is of dat dreigt te worden', legt minister Crevits uit.

Het advies wordt verwacht tegen 22 juni.

