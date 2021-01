In ons land zijn al zes besmettingen vastgesteld met een andere variant van het coronavirus, mogelijk de Britse. Dat zegt de woordvoerster van Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing. De genoom sequencing, die moet bepalen of het gaat om de Britse variant van het virus, is nog aan de gang.

De Britse variant van het coronavirus is een pak besmettelijker. De vrees is dat die, nu heel wat reizigers na de kerstvakantie teruggekeerd zijn naar ons land, ook bij ons voet aan de grond zal krijgen. De variant dook onder meer al op in verschillende Nederlandse scholen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) kondigde zondag aan dat er een speciaal testsysteem komt voor mensen die mogelijk besmet zijn met een afwijkende variant van het coronavirus. Een proefproject daarvoor startte gisteren al in de provincie Antwerpen.

De gezondheidsinspectie van Antwerpen nam zondagnamiddag contact op met teruggekeerde reizigers van wie het coronastaal een afwijkende variant van het virus vertoont. Met bepaalde PCR-tests is het eenvoudig om verdachte gevallen op te sporen, en die gevallen zijn ook opgelijst. Omdat die mensen vermoedelijk een zeer hoge virale lading hebben, is het cruciaal dat zij in quarantaine gaan en dat hun medereizigers en familie ook getest worden. Daarnaast wordt hen gevraagd of ze zich op dag 10 opnieuw willen laten testen.

Zondag was aangekondigd dat het systeem mogelijk maandag al geëvalueerd zou worden, met het oog op een uitrol in de rest van het land. Zowel bij het Interfederaal Comité Testing & Tracing, als bij het kabinet van minister Vandenbroucke was daarover maandag nog niet meer informatie beschikbaar.

Zuid-Afrikaanse variant

Volgens VTM Nieuws zijn bovendien minstens twee reizigers die onlangs terugkeerden uit Zuid-Afrika mogelijk besmet met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Piet Maes, assistent-professor virologie aan de KU Leuven, bevestigt het nieuws aan Belga. Op de resultaten is het nog wachten tot woensdag.

Ook de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus lijkt zich sneller te verspreiden dan eerdere varianten. Zuid-Afrikaanse onderzoekers zijn zelfs erg bezorgd dat de vaccins mogelijks minder goed werken tegen deze mutatie. In Nederland werd vrijdag al een geval gedetecteerd van de nieuwe variant, in ons land is er tot nu toe nog geen besmetting.

Voor de opvolging wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Britse, Zuid-Afrikaanse of Belgische variant van het virus. Het protocol is hetzelfde voor elke coronabesmetting. Wanneer vastgesteld is dat iemand besmet is, moet die persoon onmiddellijk in isolatie gaan en zich volledig isoleren van zijn omgeving. Alle contacten moeten ook in kaart gebracht worden. (Belga)

