Zeker 22 mensen van lijst-Kucam zijn te laat met asielaanvraag

Dat schrijft nieuwswebsite Apache en werd door goedgeplaatste bronnen bevestigd aan Knack. Het is niet geweten of de 22 mensen zich in België of elders bevinden. Als ze zich op Belgisch grondgebied bevinden, dan zijn ze hier alleszins illegaal. Een humanitair visum geeft personen immers de mogelijkheid om binnen het jaar asiel aan te vragen in het land dat het visum uitreikt.

Naast de 22 van de lijst-Kucam zijn er nog eens zes personen afkomstig van andere lijsten wiens termijn om asiel aan te vragen is verstreken.

Eerder deze week bleek dat er trouwens 121 mensen die een humanitair visum kregen van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) spoorloos zijn. 'Elk spoor ontbreekt van deze mensen', zei bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD). 'Wij weten alleen dat deze 121 mensen geen asiel hebben aangevraagd in ons land. Ik zou willen dat ik het wist, want ik ben er ook niet helemaal gerust in.'

Hoe dan ook is er nog veel onduidelijkheid over de informatie die Theo Francken verstrekt heeft. Eerder had die gezegd dat de lijst van tussenpersoon Kucam resulteerde in 219 humanitaire visa. Maggie De Block vond na haar intern administratief onderzoek echter 326 namen terug, of zo'n 50 procent meer dan wat Francken stelde.

Op het kabinet-De Block weet men niet hoe de verschillen in cijfers tot stand zijn gekomen. Wel sluiten ze een fout van hun kant uit.

Gevraagd naar een reactie zegt een woordvoerder van Theo Francken dat 'de cijfers volgens de adviseurs van Theo Francken niet kloppen. We weten niet waar ze vandaan komen.'

Er wordt ook op gewezen dat 78 mensen van de lijst-Kucam die een humanitair visum toegekend kregen, het nooit daadwerkelijk hebben opgehaald. Zo lijkt men te suggereren dat het verschil in aantallen minder groot is dan het lijkt. Door de 326 van De Block te verminderen met 78, blijven er immers 248 namen over. Dat zijn er wel nog steeds 29 meer dan het aantal van 219, waarover Francken sprak.

Dat is overigens niet het enige punt waarover onduidelijkheid bestaat. Zo zei De Block woensdag dat voor 'een tiental personen' met een humanitair visum de uiteindelijke asielaanvraag werd geweigerd. Nochtans had Francken voordien gezegd dat 'iedereen met een humanitair visum die al asiel heeft aangevraagd, dat ook heeft gekregen'.