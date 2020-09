Binnen enkele maanden zal de SP.A vervellen tot 'Vooruit'. 'Een samenleving gaat er maar op vooruit als iedereen erop vooruitgaat', zegt voorzitter Conner Rousseau.

Een nieuwe partijnaam voor de Vlaamse socialisten werd al langer aangekondigd. De naamswijziging past bij de 'elektroshock' die Rousseau beloofde tijdens zijn voorzitterscampagne. Hij kreeg na een ledenbevraging groen licht om tot die oefening over te gaan. Na interne aftoetsing is de keuze finaal op 'Vooruit' gevallen.

'Het partijbureau heeft unaniem en met veel enthousiasme ingestemd om SP.A om te vormen tot Vooruit', zegt Rousseau. 'In december moet de operatie rond zijn en zullen we dan ook écht van naam veranderen.'

De term 'vooruit' heeft belangrijke connotaties in socialistische kringen. De voorloper van de krant De Morgen heette tot de late jaren 70 van de vorige eeuw Vooruit en behoorde tot de socialistische zuil. De bekende Gentse zaal Vooruit is eveneens een instituut binnen de socialistische beweging.

Met de kracht van ons verleden willen we nu de toekomst maken. Conner Rousseau (SP.A)

Avanti

Rousseau erkent die historische band. 'Al meer dan honderd jaar vinden wij socialisten dat een samenleving er pas op vooruit gaat als iedereen erop vooruit gaat. Met de kracht van ons verleden willen we nu de toekomst maken.' De jonge voorzitter herhaalt dat hij de partij wil omvormen tot een 'beweging'.

De term 'vooruit' kwam onlangs nog volop in het nieuws - zij het in de Italiaanse vertaling. Zo herdoopte CD&V-voorzitter Joachim Coens de Vivaldi-coalitie van zijn partij met socialisten, liberalen en groenen tot de Avanti-coalitie.

Een nieuwe partijnaam voor de Vlaamse socialisten werd al langer aangekondigd. De naamswijziging past bij de 'elektroshock' die Rousseau beloofde tijdens zijn voorzitterscampagne. Hij kreeg na een ledenbevraging groen licht om tot die oefening over te gaan. Na interne aftoetsing is de keuze finaal op 'Vooruit' gevallen. 'Het partijbureau heeft unaniem en met veel enthousiasme ingestemd om SP.A om te vormen tot Vooruit', zegt Rousseau. 'In december moet de operatie rond zijn en zullen we dan ook écht van naam veranderen.'De term 'vooruit' heeft belangrijke connotaties in socialistische kringen. De voorloper van de krant De Morgen heette tot de late jaren 70 van de vorige eeuw Vooruit en behoorde tot de socialistische zuil. De bekende Gentse zaal Vooruit is eveneens een instituut binnen de socialistische beweging.Rousseau erkent die historische band. 'Al meer dan honderd jaar vinden wij socialisten dat een samenleving er pas op vooruit gaat als iedereen erop vooruit gaat. Met de kracht van ons verleden willen we nu de toekomst maken.' De jonge voorzitter herhaalt dat hij de partij wil omvormen tot een 'beweging'.De term 'vooruit' kwam onlangs nog volop in het nieuws - zij het in de Italiaanse vertaling. Zo herdoopte CD&V-voorzitter Joachim Coens de Vivaldi-coalitie van zijn partij met socialisten, liberalen en groenen tot de Avanti-coalitie.