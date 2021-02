Ergens tussen maart en juni krijgt elke Belg die nog niet gevaccineerd is, een oproepingsbrief van drie pagina's om zich te laten vaccineren. 'Er is heel wat werk voorafgegaan aan deze brief, het lijkt me niet evident om die nog eenvoudiger te maken', aldus Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinatie.

Vanaf volgende week zijn de 94 vaccinatiecentra in ons land operationeel. In eerste instantie wordt gefocust op eerstelijnszorgverleners, maar vanaf maart is de brede bevolking normaal aan de beurt, te beginnen met 65-plussers en risicopatiënten. Normaal gezien worden mensen twee weken voor hun vaccinatie op drie manieren uitgenodigd voor de vaccinatie: via brief, mail en sms. De mailadressen en gsm-nummers krijgt de overheid van de ziekenfondsen.

De brief is in totaal drie pagina's lang, aldus Het Belang van Limburg. De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code en een link naar de website waar je je kan laten registeren. Die pagina moet je ook meenemen naar het vaccinatiecentrum. Op de tweede pagina staat het precieze tijdstip waarop mensen in het vaccinatiecentrum verwacht worden. Het gaat om twee data: voor de eerste en tweede prik. Op de laatste pagina staat praktische informatie over de vaccinatie zelf.

Iedereen die een brief ontvangt, wordt gevraagd om zich te registreren en de afspraak voor de vaccinatie dus te bevestigen. Dat is belangrijk voor het vaccinatiecentrum, zodat zij weten hoeveel mensen zij mogen verwachten en ze zich dus kunnen voorbereiden. Registreren kan online via de website www.laatjevaccineren.be, waar mensen hun persoonlijke code kunnen invullen. Om te vermijden dat mensen de code van 33 cijfers en letters moeten overtypen, kunnen mensen ook een QR-code scannen, waarmee ze automatisch worden doorgestuurd naar de website.

Wie een e-mail of sms krijgt zal ook een link krijgen, waar de gegevens automatisch zijn ingevuld. Wie geen computerheld is, kan ook bellen naar een callcenter om zich te laten registeren, ook dat nummer staat vermeld in de brief.

Mensen die niet op de afspraak kunnen zijn, wordt gevraagd een andere afspraak te maken. Ook dat wordt uitgelegd in de uitnodiging. Wie zich niet wil laten vaccineren, moet dat liefst ook laten weten. Op die manier kan het vaccin aan iemand anders gegeven worden.

'Het is een systeem dat vrij gelijkaardig is aan de oproep om een covid-test te laten afnemen', aldus Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinatie. 'Het is een zeer duidelijke en begrijpbare brief, die bij verschillende mensen is afgetoetst. Het lijkt me niet evident om dit nog eenvoudiger te maken, want er is heel wat werk aan vooraf gegaan.'

Vanaf volgende week zijn de 94 vaccinatiecentra in ons land operationeel. In eerste instantie wordt gefocust op eerstelijnszorgverleners, maar vanaf maart is de brede bevolking normaal aan de beurt, te beginnen met 65-plussers en risicopatiënten. Normaal gezien worden mensen twee weken voor hun vaccinatie op drie manieren uitgenodigd voor de vaccinatie: via brief, mail en sms. De mailadressen en gsm-nummers krijgt de overheid van de ziekenfondsen. De brief is in totaal drie pagina's lang, aldus Het Belang van Limburg. De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code en een link naar de website waar je je kan laten registeren. Die pagina moet je ook meenemen naar het vaccinatiecentrum. Op de tweede pagina staat het precieze tijdstip waarop mensen in het vaccinatiecentrum verwacht worden. Het gaat om twee data: voor de eerste en tweede prik. Op de laatste pagina staat praktische informatie over de vaccinatie zelf. Iedereen die een brief ontvangt, wordt gevraagd om zich te registreren en de afspraak voor de vaccinatie dus te bevestigen. Dat is belangrijk voor het vaccinatiecentrum, zodat zij weten hoeveel mensen zij mogen verwachten en ze zich dus kunnen voorbereiden. Registreren kan online via de website www.laatjevaccineren.be, waar mensen hun persoonlijke code kunnen invullen. Om te vermijden dat mensen de code van 33 cijfers en letters moeten overtypen, kunnen mensen ook een QR-code scannen, waarmee ze automatisch worden doorgestuurd naar de website. Wie een e-mail of sms krijgt zal ook een link krijgen, waar de gegevens automatisch zijn ingevuld. Wie geen computerheld is, kan ook bellen naar een callcenter om zich te laten registeren, ook dat nummer staat vermeld in de brief. Mensen die niet op de afspraak kunnen zijn, wordt gevraagd een andere afspraak te maken. Ook dat wordt uitgelegd in de uitnodiging. Wie zich niet wil laten vaccineren, moet dat liefst ook laten weten. Op die manier kan het vaccin aan iemand anders gegeven worden. 'Het is een systeem dat vrij gelijkaardig is aan de oproep om een covid-test te laten afnemen', aldus Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinatie. 'Het is een zeer duidelijke en begrijpbare brief, die bij verschillende mensen is afgetoetst. Het lijkt me niet evident om dit nog eenvoudiger te maken, want er is heel wat werk aan vooraf gegaan.'