In de haven van Zeebrugge zijn in een oplegger twaalf vluchtelingen uit Eritrea aangetroffen. De transmigranten hadden zich verstopt in dozen met auto-onderdelen.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De veiligheidsdiensten van de Zeebrugse haven deden de ontdekking woensdagochtend. Bij een controle door de scheepvaartpolitie werden twaalf mensen uit Eritrea aangetroffen. De trailer was geladen met auto-onderdelen, maar veel dozen bleken beschadigd.

Derde keer

'De vluchtelingen zaten in de dozen verstopt tussen de auto-onderdelen, waarna de dozen opnieuw werden dichtgekleefd met tape', aldus procureur Frank Demeester. Volgens de eerste vaststellingen zouden de transmigranten op een parking in de streek van Luik aan boord van de trailer geraakt zijn. Er zal een onderzoek gevoerd worden naar de mensensmokkelbende die hierbij betrokken zou zijn. Eén van de Eritrese vluchtelingen liep trouwens al twee keer eerder tegen de lamp in het havengebied. In die omstandigheden werd hij correctioneel gedagvaard voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Meestal krijgen transmigranten voor een dergelijke inbreuk zes maanden effectieve celstraf van de Brugse strafrechter.

