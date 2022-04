Lara Chedraoui is zangeres van Intergalactic Lovers. Ze speelt de hoofdrol in Lost Luggage op Eén. Maar hoe is zij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden had zij 42 minuten en 17 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?Ik háát oorlog. Maar wat ik extra wraakroepend vind, is dat die nu ook nog gepaard gaat met racisme, wanneer een onderscheid wordt gemaakt tussen 'juiste' en 'foute' vluchtelingen. Dat, en de VTM-reporter die verslag deed over het zonnige weer en de koffiekoeken in Kiev. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?Stel prioriteiten. Eerst redden we het klimaat, vervolgens gaan we voor wereldvrede. Als er dan nog tijd over is, organiseren we een groot feest. Wat is uw grootste prestatie?Dat ik blijf geloven in de goedheid en liefde van de mens. Sarcasme kan, cynisme niet. En dat ik besef dat geluk voor iedereen anders is. Wat is uw grootste mislukking?Niet duidelijk communiceren. Soms reageer ik te emotioneel of te bits omdat ik niet goed heb geluisterd. Hebt u al eens overwogen om te emigreren?In elk land waar ik kom, wil ik blijven. Toen ik Sapiens van Yuval Noah Harari las, besefte ik dat mijn nomaden-gen nog sterk aanwezig is. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?Ik ben in België geboren, maar woonde tot mijn achtste in Togo. Ik heb heel vage herinneringen aan mijn ouders, mijn zus en mezelf in de tuin in Afrika. Maar ik weet niet zeker of die echt zijn of dat ze zijn ontstaan door foto's. Doet u iets bijzonders voor het milieu?Ik eet veel minder vlees dan vroeger en winkel zo vaak mogelijk verpakkingloos. En in onze douche staat een emmer. Daarmee spoelen we het toilet door. Wat is het ergste dat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?Na de eerste aflevering van Lost Luggage schreef iemand hoe vreselijk het was dat moslims als ik geld verdienen op de kap van de slachtoffers van de aanslagen. Vroeger zou ik me daartegen hebben verdedigd, maar intussen weet ik dat het arrogant is om te denken dat je iemands mening kunt veranderen. Praat u weleens tegen uw huisdier?Zeer zeker. Mijn hond is altijd vrolijk wanneer ik thuiskom. Maar hij voelt het ook perfect aan als ik troost nodig heb. Van welke beslissing hebt u het meest spijt?Ik heb van veel dingen spijt, maar ik vergeef mezelf omdat ik nooit de intentie had om te kwetsen of iets kapot te maken. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik ben De wereld van gisteren van Stefan Zweig aan het lezen en daaruit blijkt hoe akelig dichtbij ze zijn. De geschiedenis herhaalt zich, maar we kunnen de kans grijpen om het beter te doen. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd?Ik ben heel zwaar ziek geweest door covid, maar de kunstwerken van Yann Bronder, Sam Dillemans en Rinus Van de Velde hebben me gered. Waarover zou u meer willen weten?Over hoe we de mensheid terug tot de essentie kunnen brengen. Van sale naar soul. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?Rond de 800 euro. Wat vindt u het moeilijkst aan de liefde?Verbale en non-verbale communicatie. Vindt u seks overschat?Het is als een brug die de ruis doet verdwijnen, maar het hoeft ook niet constant. Soms is de buitenwereld even te heftig, waardoor een onzichtbare nevel in de slaapkamer gaat hangen. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?Veel water drinken, veel groenten eten en geregeld sporten. Al willen mijn longen niet altijd meer mee. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?Dat kun je niet op voorhand inschatten, tenzij je het meemaakt. Wat hebt u geleerd in het leven?Dat het leven golft. En dat alles wat je leert ook maar inzichten zijn van anderen die pretenderen het beter te weten.