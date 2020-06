Astrid Stockman is zangeres. Tijdens de lockdown gaf ze miniconcerten op Instagram. Maar hoe is zij als mens? Om deze 19 vragen te beantwoorden, had zij 17 minuten en 16 seconden nodig.

Hoe gaat het met u? Best goed. We hebben een uitdagende tijd achter de rug, maar ik heb veel hoop voor de toekomst. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Met niemand. Zolang ik bezig blijf, heb ik daar weinig last van. Maar als iemand die ik graag zie dicht bij me is, wordt het wel confronterend. Maakt het coronavirus u bang? In het begin wel een beetje, toen duidelijk werd dat het virus blijvende longschade veroorzaakt en ook jonge, gezonde mensen kan treffen. Voor een zangeres zijn de longen cruciaal, dus ben ik altijd erg voorzichtig geweest. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Ik stond natuurlijk niet in de 'frontlinie', zoals artsen of verpleegkundigen. Maar een oorlog associeer ik toch met militair geweld. En ook met een situatie die afgebakend is in de tijd. Terwijl ik vermoed dat dit virus eerder een nieuwe fase inluidt waaraan we ons zo goed mogelijk moeten aanpassen. Kent u iemand die besmet is met het virus? Persoonlijk niet. Hout vasthouden. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Ik heb geen kinderen. Doet u iets bijzonders voor uw buren? Mijn onderbuur is een van mijn beste vriendinnen en zij woont net als ik alleen. Wij zien elkaar elke dag en we zullen nooit naar de supermarkt vertrekken zonder even per sms te checken of de ander niets nodig heeft. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Ik heb véél gebingewatcht. De Netflix-serie Hollywood vond ik heerlijk. Ik ben een nostalgicus en die reeks trok me helemaal weg uit het hier en nu. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Waar ik altijd naar teruggrijp, is het verzamelde werk van Jotie T'Hooft. Hij had een heel rijk geschakeerde emotionele manier om naar het leven te kijken. Het is interessant om dat werk met een hedendaagse blik te lezen. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? Via Klara beluisterde ik al veel mooie podcasts, onder meer Beethoven van Jan Caeyers. Dat maakt een klein beetje goed dat het Beethoven-jaar totaal verknald is door corona. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? De eerste weken sportte ik enkel binnenshuis, virtuele ritjes op mijn koersfiets. Maar nu ga ik met mijn fiets naar buiten, wat mijn lichaam en hoofd fit houdt. Eindelijk voel ik me weer vrij. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Ik verlies vaak. Maar tijdens de lockdown speelde ik vaak met vrienden de online versie van Cards Against Humanity. Dat is zo grappig dat het niet uitmaakt wie wint of verliest. Durft u nog te kussen? Zolang het assortiment dat te kussen valt heel beperkt blijft - tot één persoon - zou ik het zeker durven. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Ik heb enkel kamerplanten. Maar die floreren nu als nooit tevoren, omdat er eindelijk tijd is om ze perfect te verzorgen. Hoe houdt u contact met uw ouders? Via telefoon en videochat. En vorige week ben ik voor het eerst in hun tuin gaan zitten, voor de verjaardag van mijn moeder. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Ik beleg enkel mijn boterhammen. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Mijn werk: zingen op een podium. En eens heel lekker gaan eten. Boezemt de toekomst u angst in? Niet echt. Ze maakt me eerder nieuwsgierig. Ons pad in het leven ligt niet vast, maar wordt gevormd door wat voorbijkomt. Nu was er een grote bocht, maar het blijft interessant. Heeft deze crisis ook mooie kanten? Voor een kunstenaar heeft deze werkelijkheid heel wat beperkingen, maar ik zie ook veel creativiteit. Er gebeuren interessante dingen waar we anders niet aan zouden denken. Dat is best verfrissend.