Het Antwerpse stadsbestuur wil de vaccinatiecampagne voor kinderen van 5 tot 11 jaar binnenkort laten doorgaan in het Elisabeth Center, gekoppeld aan de Zoo. Dat bevestigt het kabinet van schepen van Gezondheidszorg Els Van Doesburg (N-VA).

Het vaccinatiecentrum in Antwerp Expo zou minder geschikt zijn voor de doelgroep, die een zachtere aanpak vergt.

De vaccinaties bij jonge kinderen zouden in Antwerpen tijdens weekends na de kerstvakantie gebeuren, vanaf half januari dus. In het Elisabeth Center zal aangepaste infrastructuur worden voorzien zoals kleine afgesloten ruimtes waar ouders met hun kind mee kunnen en er meer privacy is.

Na de prik krijgen de kinderen net zoals volwassenen een rustpauze om te bekomen, maar in plaats van die op een stoel te moeten doorbrengen kunnen ze ook een bezoek brengen aan de vlindertuin en de kleine apen van de Zoo. Het gaat voor alle duidelijkheid om twee aanpalende ruimtes van de Zoo aan het Elisabeth Center en dus niet om een volledig bezoek aan de Zoo.

Het plan wordt in principe vrijdagmiddag goedgekeurd tijdens de wekelijkse vergadering van het schepencollege.

