Zaak van Sven Pichal met week uitgesteld

De advocaten van radiopresentator Sven Pichal (44) hebben een week uitstel gekregen. Hij verschijnt op dinsdag 19 september opnieuw voor de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling. ‘Er heeft zich een onvoorzienbare omstandigheid voorgedaan, die eerst moet worden uitgeklaard’, halen meesters Walter Damen en Davina Simons als reden voor hun vraag tot uitstel aan.

Sven Pichal is met twee uur vertraging voor de KI verschenen. Door een personeelstekort kon hij niet tijdig worden overgebracht uit de gevangenis van Turnhout. Eerder op de dag verscheen ook al B.D. (35), een andere verdachte in het onderzoek naar beelden van kindermisbruik, voor de KI. Zijn zaak werd wel behandeld en de KI zal vermoedelijk in de loop van de zitting beslissen over zijn aanhouding.

Beide mannen werden vorige maand aangehouden voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Pichal nam daarop met onmiddellijke ingang ontslag bij de VRT, waar hij onder meer ‘De Inspecteur’ presenteerde op Radio 2.

De raadkamer wilde hen twee weken geleden onder elektronisch toezicht plaatsen, zodat ze hun voorlopige hechtenis thuis konden ondergaan in plaats van in de gevangenis, maar het parket ging in beroep.