De voorzitter van de raadkamer die vorige maandag moest beslissen over de doorverwijzing van 18 Reuzegomleden die verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Sanda Dia, trekt zich niet terug in het dossier. Dat laat het parket van Limburg weten. Het dossier wordt dus overgemaakt aan het parket-generaal te Antwerpen in functie van de verdere procedure voor het Hof van Beroep.

Vorige maandag legde advocaat Joris Van Cauter, de advocaat van één van de 18 Reuzegommers, een bom onder de raadkamer die moest beslissen over de doorverwijzing. Net voor de zitting had hij per fax een wrakingsverzoek van de rechter gestuurd zonder de overige 34 andere advocaten te verwittigen.

'Rechter vooringenomen'

Van Cauter was van mening dat de rechter vooringenomen was omdat zij haar griffier vorige vrijdag de opdracht had gegeven om alle 35 advocaten in de zaak op de hoogte te brengen dat de zaak voor behandeling klaar zou zijn. Van Cauter wilde nog aparte onderzoeksdaden vragen maar daar werd niet op ingegaan. De aanwezige advocaten en familieleden van Sanda Dia moesten na een half uur onverrichte zaken terug naar huis keren.

In een korte mededeling laat het parket van Limburg weten dat de rechter van de raadkamer zich weigert van de zaak te onthouden en zich met andere woorden dus niet vrijwillig terugtrekt. Daardoor gaat het hele dossier nu naar het parket-generaal en naar het Hof van Beroep.

