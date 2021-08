De raadkamer in Hasselt heeft donderdag alle achttien leden van studentenclub Reuzegom doorverwezen naar de correctionele rechtbank, waar ze zich moeten verantwoorden voor de fatale doop met Sanda Dia. Tegen de beslissing van de raadkamer in Hasselt is wel nog hoger beroep mogelijk.

Behalve onopzettelijke doding luiden de betichtingen het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stelde zich burgerlijke partij omdat er sprake was van inbreuken op de dierenwelzijnswet wegens dierenmishandeling.

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar verhuisde daarna naar een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.

