De voorzitster van de raadkamer in Hasselt moet niet vervangen worden. Het hof van beroep in Antwerpen heeft het wrakingsverzoek van advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegommers verdedigt in de zaak-Sanda Dia, afgewezen.

De raadkamer in Hasselt ging normaal gezien op 7 juni beslissen wie van de achttien leden van studentenclub Reuzegom voor de strafrechter moet verschijnen voor de fatale doop van Sanda Dia. Advocaat Joris Van Cauter diende echter net voordien een wrakingsverzoek in tegen de voorzitster van die raadkamer. Volgens Van Cauter toonde de voorzitster zich vooringenomen in communicatie die ze hem bezorgde.

Het hof van beroep was het daar niet mee eens. Het wrakingsverzoek werd afgewezen. Van Cauter heeft nu vijftien dagen de tijd om eventueel nog cassatieberoep aan te tekenen.

Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige Sanda Dia in het ziekenhuis. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen. De doop van studentenclub Reuzegom startte twee dagen eerder in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar.

Naast onopzettelijke doding kunnen de achttien Reuzegommers beticht worden van het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. (Belga)

