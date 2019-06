Zaak-Melikan Kucam: nog steeds geen spoor van 107 mensen met humanitair visum

Meer dan drie maanden na het intern onderzoek van het kabinet-De Block is er nog steeds niemand van de vermisten van de lijst-Kucam opgedoken. Dat zegt de Dienst Vreemdelingenzaken. 'De kans is zeer groot dat een deel van hen hier in de illegaliteit woont en werkt', zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.

Een steunbetuiging voor Melikan Kucam te Mechelen op 10 maart 2019. © Belga

'Waarom toch zo'n slordig systeem opzetten?' Die vraag stelde minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) zich luidop tijdens een parlementaire commissie op 13 maart.

